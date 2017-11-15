Алла Духова: «Хореография может заменить фитнес»

Хореограф и художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова рассказала «Здоровью», почему ест суп на завтрак, что заставляет ее даже в мороз заниматься скандинавской ходьбой и каким образом танцы влияют на здоровье детей и взрослых.

«Мне некогда думать о возрасте»

Алла Владимировна, у вас в ноябре день рождения. Это для вас больше светлый или грустный праздник?

Я спокойно отношусь к возрасту, у меня даже нет времени об этом как следует подумать – вокруг молодежь, работа кипит, репетиции, концерты, съемки... Все это заряжает сумасшедшей энергией и хорошим настроением. Главное, чтобы здоровье было. А день рождения – прекрасный праздник, столько внимания и приятных слов, звонят и приезжают друзья, с которыми из-за отсутствия времени не часто видишься. А подарки я просто обожаю, жду их всегда с нетерпением. Мои ребята знают, что я сейчас собираю библиотеку, даже ведут каталог – какие книги у меня есть, а каких нет. Они всегда угадывают, что мне нужно. Но больше всего меня радуют улыбки и смех.

У вас и правда на лице всегда улыбка. Вы как руководитель тоже мягкий и добрый?

В общении я всегда мягкая и веселая, но в работе - требовательная и достаточно жесткая, могу быть очень жесткой. Это нормально, коллектив должен быть дисциплинированным. А у нас он очень большой - 120 филиалов по всей России. Ежегодно проводим семинары и по три-четыре фестиваля, куда съезжаются все танцоры, я оцениваю работу педагогов и учеников. Мы вырастили два поколения артистов, поэтому все преподаватели – это наши ученики. Современные технологии позволяют сегодня руководить на расстоянии –смотреть, что происходит в залах и на отчетных концертах.

Вы прекрасно выглядите, сильно похудели...

Я то худею, то поправляюсь. У меня так: если я срываюсь и начинаю есть на ночь, то набираю килограммы, по мне это сразу заметно. Это значит, что сила воли меня покинула – пришла вечером домой уставшая, открыла холодильник и начала все подряд метать. Причины срыва разные – либо весь день ничего не ела и дико голодна, либо накопились стрессы и усталость. Самое печальное, что я люблю именно те продукты, от которых поправляются –белый хлебушек мягкий с корочкой, пельмени, колбаску. Когда включаю силу воли и перестаю есть на ночь, то вес уходит. Все ведь очень просто: надо есть дробно и маленькими порциями – размером с кружку. В общем-то, этим можно наесться, достаточно привыкнуть, продержавшись в таком режиме два-три месяца. Я полгода в таком режиме жила!

В какой момент вы стали поправляться – когда перестали выходить на сцену?

Конечно, когда уменьшаются нагрузки, ты набираешь вес – это всем известно. Но начала я поправляться после того, когда впервые села на диету, это было в 16 лет. Я тогда пришла работать в цирк, а там все девчонки были стройные и худенькие - с бараньим весом, как мы говорим. У меня был прекрасный вес – 59 кг при росте 170 см. Но мне сказали, что выгляжу я крупновато. Посадили на диету, потом во время представления я сломала ногу и на полгода осталась без физических нагрузок. Естественно, когда ты сидишь дома без дела, то начинаешь есть. Я за эти полгода набрала столько, что мама меня не узнала. Именно тогда я испортила себе весь обмен веществ. Я девочкам советую: хорошо подумайте, прежде чем садиться на диету.

Как вы питаетесь сегодня?

Как это ни странно звучит, на завтрак я ем суп с кучей зелени - она у меня вместо хлеба. Суп может быть любой – овощной, с курочкой, с мясом, сырный, бобовый. На работу беру с собой контейнеры с едой, например, салат из авокадо с лимончиком, помидором, чесночком и маслом оливковым. Это очень вкусно и полезно с сухариком из ржаного хлеба. Беру творог, кефир, вкусные диетические котлеты. Главное – в течение дня перекусывать, не доводя себя до состояния голода.

«Бег – вреден для организма»

Я знаю, что вы увлекаетесь скандинавской ходьбой. Почему?

Одно время я жила рядом с бассейном и каждый день проплывала там по 2 км. А сегодня я живу рядом с парком и каждое утро, независимо от погоды, выхожу с палками и ровно час быстрым шагом прохожу 6 км. Я увлеклась скандинавской ходьбой семь лет назад, причем сам организм подтолкнул меня к ходьбе. Почувствовала, что если не буду дышать свежим воздухом, то мне будет очень плохо. Начала ходить зимой, были жуткие морозы. Я оделась, закуталась до самых глаз и пошла. Сначала 15 минут, потом прибавляла время. Конечно, ходила неправильно, только потом мне подсказали, как это нужно делать. Так я втянулась, каждый раз меняю маршрут, у меня есть и спуски и подъемы. Знаю, что многие бегают, но я утверждаю с полной уверенностью - бег вреден, кто бы что ни говорил. А ходьба – это хорошо, заряжаешься силой и энергией на целый день.

Есть пословицы «Если вы умеете говорить – вы умеете петь, если вы умеете ходить – вы умеете танцевать». Это так?

Конечно, за 30 лет мы в этом убедились. Любой человек, даже не слышащий музыку или «деревянный», со временем услышит музыку, и пусть сначала он плохо двигается, но потом у него будет получаться лучше и лучше. Все зависит от настроя и упорства. Он не станет профессиональным танцором, зато друзей своих будет удивлять, а сам получать удовольствие и радость. Я уверена, что хорошая музыка подталкивает человека к тому, чтобы встать и начать двигаться, при этом не важно как. Еще со времен племенных ритуальных танцев генетически в нас это заложено.

​А как танец меняет детей, могут ли занятия танцами заменить им спорт?

Ничто так гармонично не развивает тело, как танец. Хореография – самый полезный вид физической нагрузки, если заниматься ей в меру, потому что профессиональные танцы – это уже другое.

Девочкам занятия дают гибкость, грациозность, музыкальность, умение владеть своим телом. Папы часто против, чтобы сыновья занимались танцами, они признают только спортивные секции. Но когда после танцев мальчики идут в спорт, то там они становятся лучшими. Потому что координированные, ловкие, стройные, собранные. Танцы в качестве профессии выбирают только пять процентов детей, остальные ходят для общего развития. Танцуя, дети социализируются, избавляются от комплексов, раскрываются, у них появляется много друзей и живого общения, они ездят в лагерь, на фестивали, занимаются творчеством. Самое главное - мы учим их трудиться, они понимают, что без труда ничего в жизни добиться нельзя.

Вы стольких детей увлекаете танцами, а сыновей и внучку удалось увлечь?

Внучка скоро начнет заниматься, ей пока 3,5 года, но она уже перед зеркалом крутится, очень подвижная. Младший сын Константин, которому сейчас 15 лет, ходит в нашу студию. У него комплекция не очень танцевальная, но ему очень нравится танцевать, он в концертах принимает участие – настоящий фанат «Тодеса». Старший сын Володя – режиссер, закончил учебу и уже делает первые шаги в профессии.

Какие танцы вы бы посоветовали для людей старше 50 лет?

Дело даже не в том, какие именно танцы. Можно танцевать в паре – танго или румбу, можно даже хип-хоп. Главное - уважать и слушать свое тело. Не надо резких движений – делайте все размеренно, спокойно, пробуя свои силы. У каждого есть определенный порог, через который он не должен переступать: кто-то по природе своей может до 70 лет быть физически выносливым, а кому-то уже после 30 лет нужно быть осторожным, выбирать умеренную нагрузку.

Раньше были популярны дискотеки, а сегодня - вечера, куда взрослые могут прийти потанцевать.

И это замечательно. Во-первых, танец – это аэробная нагрузка, которая позволяет похудеть. Во-вторых, во время танца происходит психологическая разгрузка, люди расслабляются и сбрасывают стресс, в организме улучшается кровообращение, просыпается сексуальная энергия.

«Чем старше женщина, тем меньше косметики».

Почему вы не пользуетесь косметикой?

В молодости я очень сильно красилась, сейчас с ужасом смотрю на свои фото тех лет. Есть разные типы лица – кому-то подкрашиваться необходимо, а кому-то не стоит. Лично мне не нравится само ощущение пудры или тона на лице, кожа не дышит, я страдаю и не могу с этим ощущением жить. Ресницы тоже не подкрашиваю, у меня аллергия. Я считаю, что женщины с определенного возраста вообще должны к макияжу относиться очень осторожно, ведь чем больше тона на лице, тем больше виден возраст.

Какой уход за кожей вам больше подходит?

В салоны я не хожу и с морщинками бороться никак не собираюсь. У меня на полке двести баночек с кремами, я их постоянно покупаю и получаю в подарок, но просто не умею и не успеваю всем этим пользоваться. Весь мой уход – это умывание лица хорошей термальной водой. Мне сложно давать советы, потому что у меня нет такой возрастной проблемы, как сухая кожа. У меня есть подозрение, что косметическая индустрия навязывает мнение, что полезно пользоваться увлажняющими кремами. Конечно, ухоженное лицо сразу видно, но кремы кардинально ничего не меняют. Также отрицательно я отношусь к инъекционным процедурам. У тех, кто этим увлекается, лицо становится таким, будто человек злоупотребляет алкоголем.

У вас многие годы один, очень узнаваемый образ. Почему вам не хочется перемен?

Были идеи поменяться, но на это нужно время. У меня частые съемки – а вдруг образ выйдет неудачным? Я права не имею на такие эксперименты. А в отпуске я совершенно не хочу тратить на это время. Хочу ходить без укладки и с хвостом.

Вы еще занимаетесь созданием одежды - это же дополнительная нагрузка.

Мы начали с создания танцевальной одежды и костюмов. Много в этом направлении работали, накопили определенный опыт, что и вылилось в создание коллекций. Специально ничего не задумывалось. Я сама удивляюсь, как меня на все хватает. Вероятно, благодаря тому, чем я занимаюсь.

5 фактов об Алле Духовой: 1.Родилась в небольшом селе Коса (Коми), выросла в Риге. 2. В 11 лет танцевала в ансамбле народного танца, а в 16 собрала свой первый танцевальный коллектив «Эксперимент», который позже объединился с питерской командой брейк-данса и получил название «Todes». 3. Сегодня «Todes» входит в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая крупная сеть танцевальных школ в мире – 120 филиалов по России. Коллективы выступают самостоятельно и сотрудничают со звездами шоу-бизнеса. 4.Замужем в третий раз, от прежних браков есть двое сыновей – Владимир и Константин. 5. В 2014 году открыла Театр танца «Todes», в репертуаре которого четыре спектакля.

5 советов Аллы Духовой:

1. Делайте по утрам танцевальную разминку: подвигайте всеми частями тела, начиная со стоп и заканчивая шеей. Все движения делайте по 10 раз.

2. Суперпродукт для перекуса – кефир. Он и полезен, и хорош для кишечника, хорошо утоляет чувство голода.

3. Для улучшения настроения или расслабления включите музыку, закройте глаза и потанцуйте, как чувствуете.

4. Начинайте свой день со свежего воздуха, хотя бы пройдитесь десять раз вокруг дома.

5.Хотите получить таблетку радости на целую неделю - приходите на наши спектакли.