Алена Хмельницкая: "В грусти нет ничего плохого"

Актриса рассказала «Здоровью» о том, как себя балует, почему пьет много воды и за что любит свой возраст.

Шопинг меня напрягает

Алена, в марте мы отмечаем женский праздник, какое у вас отношение к нему?

Скажем так, отношусь к 8 Марта легко, а порой с юмором. Нет ничего плохого в том, что мужчины лишний раз вспомнят о женщинах и подарят им цветы. Но я не расстроюсь, если меня в этот день не поздравят (смеется).

Какого плана подарки вас могут по-настоящему порадовать?

С личностным подходом. Когда человек не просто пошел и что-то купил, а сначала подумал - что мне понравится, что я люблю. Это может быть недорогой подарок, ведь ценность заключается в самом внимании.

5 фактов об Алене Хмельницкой 1.Родилась 12 января 1971 года в Москве, в семье артистов балета Большого театра. Родители сейчас живут в Берлине. 2.В детстве занималась художественной гимнастикой и настольным теннисом. 3. На втором курсе школы-студии МХАТ получила главную роль в спектакле «Юнона и Авось» в театре «Ленком», а популярность пришла после роли в фильме «Сердца трех» (1992). 4. От брака с режиссером Тиграном Кеосаяном имеет двух дочерей - 22-летнюю Александру и 6-летнюю Ксению. 5. Обожает готовить для семьи и гостей, умеет водить мотоцикл.

Вы себя саму как любите порадовать?

Если баловать себя, то приятными спа-процедурами – несколько часов красоты! Я не часто себе это позволяю, поэтому такое мероприятие у меня находится в разделе удовольствий. Знаю, что многие женщины обожают ходить по магазинам, но я не могу отнести себя к их числу. Меня шопинг не расслабляет, а скорее напрягает. Правда, если я куплю классную вещь, которую давно ищу, или удачно подберу на сезон комплекты, которые отлично комбинируются между собой, то испытаю, конечно, невероятное удовлетворение. Думаю, женщины меня поймут (смеется).

Каково быть еще молодой женщиной, у которой уже взрослая дочь?

Александре 22 года, а младшей Ксюшке еще 6 лет, между ними разница в 16 лет. Я совершенно не чувствую никакого диссонанса. Отношения с ними у меня складываются по-разному. Со старшей мы уже подруги, можем обсудить фильмы, книги и личную жизнь. А с Ксюшей дурачимся, играем и бьемся за знания.

Вы рано стали мамой, а бабушкой рано готовы стать?

Не знаю, как к этому можно подготовиться (смеется). Теоретически я могла бы ею стать уже как года четыре, и это не пугает, а порой веселит. Само слово «бабушка» ко мне не очень-то клеится (смеется). Появление Ксюшки удовлетворило мое желание иметь малыша, которое обычно приходит к женщинам, когда вырастают их старшие дети. Если Александра родит маленького, я восприму его не как внука, а как еще одного ребенка в нашей семье.

Александра уже шесть лет живет в Америке, вы тяжело переносите разлуку с ней?

Ко всему привыкаешь, как ни странно... Мы скучаем друг по другу, постоянно переписываемся. Когда она приезжает на каникулы, то все становится на свои места, но потом приходится расставаться и это всякий раз тяжело.

Ощущаете ли вы какую-то разницу в ваших с ней взглядах на жизнь?

Дочь уехала за границу уже сформировавшимся человеком. Да, она многое узнает там и перенимает, но при этом остается собой. Хорошо еще, что в нью-йоркском университете, где Александра учится на режиссера, собралась творческая интернациональная команда, каждый что-то привнес из своей страны.

Смеяться не перестану!

Дочь скоро будет снимать свою красавицу-маму в кино. Раскройте секрет, что именно делает вас красивой?

За внешность, конечно, спасибо маме с папой. А все остальное – шарм, очарование, притягательность – идет от внутреннего состояния и наполненности человека. Внешняя красота, возможно, заставит кого-то обернуться, обратить на тебя внимание. Но если через пару минут после этого ничего не происходит, то и внешние чары перестают работать.

И все же, какой набор процедур вы составили для себя после 40 лет?

Я не трачу много времени на домашний уход, у меня стандартный ритуал – очищение, увлажнение, питание кожи. Только теперь я не просто наношу крем, а сначала использую сыворотки, они лучше работают. Когда есть время, люблю полежать с тканевой маской, пропитанной различными экстрактами. Регулярно хожу к косметологу, у которого уже давно делаю инъекции на основе гиалуроновой кислоты. Многие боятся самих уколов, а я совершенно спокойно к ним отношусь. Раз в сезон прохожу омолаживающую процедуру фракционным лазером, процедуру еще называют фраксель. Этот лазер, как и пилинг, воздействует на верхний слой кожи очень щадяще. После процедуры ты не выпадаешь из жизни, поскольку отшелушивание происходит незаметно - ощущение такое, будто перегрелась на солнце.

Какое отношение у вас к своему отражению в зеркале?

Знаете, день устраивает, день не устраивает (смеется). Я много смеюсь, поэтому невольно обзавелась мимическими морщинками вокруг глаз. Понимаю, что они будут становиться еще глубже и заметнее, но из-за этого смеяться я не перестану! Убирать их с помощью операций тоже не собираюсь - я за живое лицо.

А вот какую интересную закономерность я еще заметила. Когда чувствуешь уныние, невостребованность и потерю жизненного ритма, то сразу начинаешь пристально приглядываться к себе и придираться, выискиваешь в себе минусы и в итоге впадаешь в депрессию. Совсем все иначе обстоит, когда много работы - у тебя просто нет времени на самокопание. Любимая работа держит меня в тонусе.

Вы не раз говорили, что знакомы с диетами с 13 лет. К чему сегодня пришли?

Я невероятно счастлива, что последние годы ни на каких диетах не сижу. Благодаря накопленной информации и опыту, я пришла к правильному питанию, которое превратилось в мой образ жизни. Я ем абсолютно все, но при этом нахожусь в одном весе. Нет теперь ни страха сорваться, ни чувства вины, ни чувства голода. Весь секрет - в умеренности. Я сократила объем порций, ем через четкие промежутки времени и придерживаюсь раздельного питания. Если у меня на тарелке мясо или рыба, то вместе с салатом или овощами. Но при этом я допускаю исключения. Если в гостях мне предложат мясо с картошкой, я из приличия съем это. Такое же отношение к сладкому и мучному - не ем каждый день, но в виде исключения люблю съесть кусочек шоколада или утром кофе с ватрушкой. Периодически устраиваю разгрузочные дни на овощах.

Какая из опробованных ранее диет вас насторожила?

Я сделала вывод, что белковые диеты не так хороши, как многие считают. С одной стороны, они самые действенные – ты быстро худеешь. Но думая только о результате, женщины забывают о вреде. Это детям необходима белковая пища для роста, а потом чем старше мы становимся, тем меньше белка нам требуется – раз в три дня. Перенасыщение белком является для организма большой нагрузкой. При такой диете надо пить много воды, почему-то даже врачи упускают этот момент.

Вы ведь сами пьете много воды?

Да, я в течение дня выпиваю не менее трех литров. Когда я забеременела Ксюшей, то часто отекала. Врач посоветовал мне пить больше чистой воды. Я так и сделала, исключив при этом чай и соки. Удивительно, но отечность прошла. Больше всего воды выпиваю в утреннее время, а затем понемногу. Знаю, что любители фитнеса не пьют воду - «сушат» организм, а кто-то просто не любит пить или забывает. Я же чувствую себя плохо, когда у меня под рукой нет бутылочки. Если вода не поступает извне, то будет происходить обезвоживание, пострадают многие органы, а в первую очередь - наша кожа.

Делаю зарядку на ходу

С помощью каких физических нагрузок вы поддерживаете себя в форме?

Я много всего перепробовала в условиях спортзала, но в итоге остановилась на йоге. Причем я долго к ней шла, пока не встретила именно своего инструктора, с которым мы уже четыре года дважды в неделю занимаемся у меня дома. Благодаря йоге я стала лучше чувствовать себя и свое тело, у меня появилась внутренняя сила и гибкость, исчезли проблемы со спиной. И даже если что-то вдруг заболит, я не перестаю двигаться, а, наоборот, я знаю, какие упражнения могут мне помочь.

Помимо йоги иногда с дочкой за компанию хожу в бассейн. А еще на каждый день у меня есть свой комплекс простых упражнений, которые я сама составила, чтобы утром взбодриться. Не верю тем, кто говорит, что нет времени на зарядку. Разминаться и растягиваться можно буквально на ходу и на бегу. Да хотя бы во время умывания: чистите зубы и делаете махи ногами, перекатываетесь с пятки на носок. Готовите завтрак - делаете повороты корпусом, тянетесь вверх руками.

Вы участвовали в каких-нибудь благотворительных забегах?

Да, однажды. Но бег – не мой вид спорта, у меня пока не получается правильно дышать, я сразу устаю и выдыхаюсь. Казалось бы, что тут сложного – надел кроссовки и побежал. Но в беге новичкам тоже необходимо пройти вводный инструктаж, там масса нюансов. Мне все-таки по душе быстрая ходьба и долгие прогулки.

Вы жизнерадостный человек, как вам удается не впадать в уныние?

В грусти и печали нет ничего плохого, если это не носит затяжной характер. Я иногда даже не стремлюсь быстро выходить из состояния меланхолии, даю себе возможность подумать, побыть с собой наедине. Но не впадаю в тяжелые депрессивные состояния, из которых меня надо вытаскивать. У меня есть друзья, с которыми мы вместе идем по жизни, они могут разделить со мной мои переживания. Получается своего рода психотерапия. А еще надо стараться находить в жизни то, что приносит радость, и делать это.

Что же приносит вам радость?

Я благодарна за все то, что происходит со мной – и плохое, и хорошее. Не сетую на судьбу, не жалею себя, не виню никого. Меня радуют мои дети, родители, друзья и мой любимый человек. Мне нравится моя работа, которой сейчас стало больше по сравнению с последними годами. Я ко всему отношусь как к подарку. Но при этом не сижу и не жду подарков, я сама активно принимаю участие в своей жизни, справляюсь с неприятностями, иду дальше и пробую что-то новое, что предлагает мне судьба.

Еще меня радует состояние, которое пришло именно с возрастом - это осознанность, понимание всего происходящего, умение получать удовольствие здесь и сейчас. Когда я была чуть моложе, то не знала, почему со мной то или это происходит, а просто плыла по течению. А сейчас я кайфую от того, что понимаю саму себя, я могу точно сказать, что мне нравится и что не нравится, могу выбирать, могу сказать «нет». Осознанность, пришедшая с возрастом, - крутое чувство.

5 советов Алены Хмельницкой 1. Пока мы спим, организм почти 8 часов не получает воды. Утром после пробуждения выпивайте 0,5 литра – это способствует хорошему метаболизму. 2. Питайтесь регулярно через определенные промежутки времени, тогда кишечник будет работать как часы. 3. Иногда позволяйте себе слабости – побалуйте себя кусочком торта, если очень хочется. А иначе жизнь будет грустной. 4. Очень важно каждой женщине найти своего косметолога – профессионала, которому вы интуитивно поверите и доверитесь. 5. Нравишься себе и всем только тогда, когда в душе гармония. Заботясь о красоте, думайте, прежде всего, о своей душе.