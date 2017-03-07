Александра Грипас, 45 лет: Жизнь после рака

Диагноз рак способен перевернуть жизнь. Но наша героиня доказала, что он – не приговор.

Жарко и тревожно

Пройдите тест Неутолимая жажда

Проблемы начались лет в 30. Я стала замечать неприятные симптомы: «чувство водолазки» в области горла, утомляемость, перемену настроений и быстрый набор веса - неделя без бега и 2-3 кг в подарок. Списывала все на гормональные перестройки. С некоторыми «неприятностями» легко справилась – не носила свитер с тугим воротом, слабо завязывала шарф, для настроения и поддержания формы занималась спортом на свежем воздухе. Только с повышенным потоотделением поделать ничего не могла. В любую погоду мне было жарко, бывало, что по нескольку раз в день принимала душ и меняла одежду. С этой проблемой пошла по врачам – сначала в Москве, потом в Америке, где работала в Российском культурном центре. Сдавала разные анализы, в том числе кровь на гормоны щитовидной железы. Но они были в норме и я решила, что стала слишком мнительной…

Мои опасения частично подтвердились, когда я познакомилась с доктором Полом Сильвером. При пальпации ему не понравилась левая сторона моей шеи и я впервые отправилась на УЗИ. Нашлись 4 небольшие узелка. Сильвер успокоил: современные люди порой живут с узелками в 5-7 см до глубокой старости. Главное - раз в год делать контрольное УЗИ, вести здоровый образ жизни, в рацион добавить морскую капусту, морепродукты, больше зелени, меньше сладкого и соленого. Лекарств мне не назначили.

Комментарий эксперта: Симптомы заболевания щитовидной железы в большинстве случаев обусловлены изменением ее структуры или функции, либо их сочетанием. При снижении активности железы больные жалуются на слабость, сонливость, отсутствие аппетита. У пациентов отмечается сухость кожных покровов, отечность и шелушение, особенно в области локтевых и коленных сгибов, склонность к брадикардии (снижение ЧСС), гипотонии (снижение АД), а также мышечные боли. При повышенной активности железы отмечается нервозность, возбудимость, чувство страха, бессонница. Пациенты жалуются на избыточную потливость, учащенный пульс, повышение АД, тремор кистей. Симптомы нарушения структуры железы развиваются часто при значительном увеличении самой железы, либо ее части. Тогда больные жалуются на боль в области шеи, ощущение комка в горле, осиплость, набухание вен шеи, кашель, который не связан с одышкой и аллергией. Такие симптомы были у героини.

Диагноз

Спустя 10 лет, воскресным утром, когда мы с детьми беззаботно завтракали, раздался телефонный звонок. Доктор Сильвер просил срочно записаться к эндокринологу. Впервые УЗИ показало, что узелки щитовидки увеличились на 2 мм и появился один новый.

Папиллярный рак щитовидки – неравномерная кистозная карцинома, формирующаяся из здоровых железистых тканей.Встречается в 75-80% случаев рака щитовидной железы.

Эндокринолог Майкл Ирвик рассказал о симптомах рака железы: припухлость шеи, кашель, не связанный с простудой, хрипотца в голосе, боли при глотании, боль в шее и ушах. Вероятность рака у меня он оценил как очень низкую и сомневался, нужна ли тонкоигольная биопсия. На ней настоял мой доктор.

Через 10 дней мне сообщили: тест пришел положительный, выявлен папиллярный рак 1-й стадии. Нужна операция по удалению щитовидной железы. Интересно, что в США ее делает оториноларинголог, то есть ЛОР. Моей железе оставалось жить две недели.

Врачи буквально поздравляли меня с ранним выявлением онкологии, говорили, что папиллярный рак – самый безопасный. В нагрузку лишь пожизненная заместительная терапия. Сама я не вылезала с форумов прооперированных женщин. Их рассказы отбивали всякое желание лечиться: набор веса, давление, тахикардия, выпадение волос, апатия, постоянная усталость, потеря энергии и вкуса жизни и т.д. Я погрузилась в депрессию: нужна ли мне операция, если жизнь не в радость... Хирург поспешил привести мне примеры из своей практики, все с хеппи-эндом. Особенно запомнился один: 27-летняя пациентка с раком 3-й стадии после операции вышла замуж, родила близнецов, открыла свою компанию и живет счастливо. Я закрыла форумы и решила бороться. Моим детям нужна здоровая и веселая мама.

Комментарий эксперта: Начальное течение рака может быть без лабораторных и ярких клинических проявлений, а характеризоваться лишь морфологическими изменениями, выявляемыми при пальпации, а так же и с помощью УЗИ, радиоизотопного – и КТ-сканирования, К счастью, рак щитовидной железы относится к неагрессивным опухолям: новообразование может годами не увеличиваться в размерах и не метастазировать в другие органы. Показания к биопсии - пальпируемые узлы размером более 1 см, и некоторые образования менее 1 см при (микрокальцинаты, гипоэхогенные участки с кистозными перерождениями). В США операции по удалению щитовидной железы проводит ЛОР-врач, поскольку там вся область шеи относится к оториноларингологии. У нас доброкачественные опухоли щитовидной железы оперируют общие хирурги, а злокачественные – онкологи. Принципиального влияния на качество лечения это не оказывает.

Жизнь без щитовидки

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. Гистология подтвердила карциному 1-й стадии – злокачественные узлы с обеих сторон. Через две недели я уже было дома и встретила Новый год и Рождество со своей семьей. Несколько дней нельзя было громко разговаривать и делать резкие движения. Мне решили не назначать послеоперационную терапию радиоактивным йодом. Выписали только синтетическую форму натурального гормона щитовидной железы и гигантскую дозу кальция на три недели, поскольку без железы он начинает выводиться из организма.

Рак щитовидной железы составляет около 1% всех онкологических заболеваний.

Пик заболеваемости приходится на 45-60 лет, женщины болеют в 2-3 раза чаще, чем мужчины.

Рак чаще развивается в регионах, которые подверглись радиационному облучению и там, где недостаточно йода.

Больше распространено среди представителей европеоидной расы.

Своевременная терапия в более чем 90% случаев приводит к полному выздоровлению.

Уже через месяц, когда рана зажила, я начала бегать трусцой и довольно быстро сбросила 6 кг. Я рада, что моя интуиция и внимательное отношение к себе позволили обнаружить рак на ранней стадии. Хорошо, что не испугалась страшилок из интернета и решилась на операцию. У меня есть ощущение силы и вера в хорошее. Я продолжаю борьбу с лишним весом. Быстрого результата не жду, знаю, что постепенно решу и эту проблему. Жизнь после рака есть!

Комментарий эксперта: Терапия гормонами щитовидной железы назначается после её удаления либо удаления ее части. Основная цель - устранить симптомы недостатка гормонов щитовидной железы. Доза препаратов назначается индивидуально. Причины рака щитовидной железы до конца неизвестны. К основным факторам риска относят: перенесенное радиоактивное облучение, лучевую терапию области шеи и головы, возраст старше 40 лет, семейную предрасположенность, деятельность, связанную с ионизирующим излучением, тяжелыми металлами. К причинам причисляют и стрессы, вредные привычки, а так же длительные воспалительные заболевания половой сферы.