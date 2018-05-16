Александр Васильев: «Нужно взять от жизни всё, что она нам любезно предлагает»

Наш гость: Александр Васильев, историк моды, телеведущий

В дамах очень важно такое качество, как душевная молодость. Когда женщины на моих лекциях говорят: «Эх, Александр, хотела бы носить разлетающиеся шелковые наряды, но мне уже 68», я сразу парирую: «68? Это размер талии?». В Париже у меня есть близкая подруга, балерина Ксения Триполитова, которой уже 102 года. И что вы думаете? Она путешествует со мной в разные страны, всегда наряжается, делает укладку и красит губы. Постоянно пребывает в приподнятом настроение, обожает новые знакомства, с удовольствием открывает для себя разные кухни мира. Живет она по своим законам и часто нарушает предписания врачей: ест мясо с кровью, запивает пивом, может начать ужинать в 9 часов вечера или вовсе пропустить завтрак. И прекрасно себя чувствует!

Желание жить – это хорошая пружина, которая вытащит из самых трудных ситуаций. Я часто рассказываю историю, которая приключилась 20 лет назад. Врачи диагностировали мне жутчайшую желтуху. Чувствовал я себя отвратно: высокая температура, ломота во всем теле. Как потратить последние часы пребывания на этом свете? То ли прощаться со всеми, то ли завершить последние проекты. И вот, я посетовал на болезнь одной своей французской подруге, которая посоветовала купить лука-порея, сварить с ним овощной суп и питаться им неделю. И что вы думаете? Я полностью выздоровел. Была ли это врачебная ошибка, не знаю. Знаю точно, что решил тогда ни за что не умирать.

Я очень много путешествую по России. Наши женщины постоянно стараются хорошо выглядеть. Во всех городах и весях. Так стараются, что порою даже через край. А главный вопрос, который мне задают весной: как лучше скрыть недостатки фигуры? Хочу ответить одно: у каждой женщины на планете есть проблемные зоны. Я уже молчу о мужчинах. Но подходить к этому вопросу нужно с другой стороны. Предлагаю посмотреть в зеркало и спросить себя о том, действительно ли так ужасно то, чего вы стесняетесь? Ответ на вопрос сразу откроет ваши внутренние комплексы.

Больше 70% женщин себя недооценивают, 20% переоценивают и только 10% могут реально оценивать себя. У одной моей студентки была большая пышная грудь, которой она очень стеснялась. Мадмуазель была уверена, что ее форма неидеальна, грудь расположена слишком высоко, да и вообще привлекает массу внимания. И что вы думаете? Она легла под нож и сильно уменьшила ее в объемах. В результате повредились молочные железы, потребовалась долгая реабилитация, короче говоря, она не обралась проблем. В связи с этим, мой совет прост: любите себя такой, какой вас создала природа. Посмотрите на Марлен Дитрих. По большому счету, уродливая женщина с плохой фигурой. Но смогла убедить весь мир в том, что она – писанная красавица с великолепными формами и выдающимся голосом!

Все дело в том, как вы себя преподносите. Если вы комплектуете в отрезке от 17 до 30 лет, то стоит записаться к психиатру, ибо в этом возрасте все прекрасны. А после 40 вообще нет никакого смысла слишком страдать, нужно просто уметь правильно одеваться.

Верные пропорции – это и есть красота. Тем, кто не доволен своей фигурой из-за полноты, дам личный совет – ешьте меньше. И в дополнение: избегайте обтягивающей одежды. Даже в плохие времена не запускайте себя – всегда найдите то, чему можно улыбнуться. Когда меня спрашивают, как обзавестись таким приятным расположением духа, как у меня, я всегда говорю: прекратите обращать на плохое настроение внимание и напойте веселую песенку. Можно даже неприличные куплеты. Поймите: так молоды, здоровы и хороши как сегодня, вы не будете уже никогда. Значит, нужно взять от жизни все, что она нам любезно предлагает.

Опубликовано: 6 июня 2018 г.