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Агнес Трубле: «Жалость к себе, прибавляет морщин!»

Наш гость: Агнес Трубле, владелица и дизайнер марки Agnès b., командор Ордена Почетного Легиона. 
Известный французский дизайнер о том, как преодолевать трудности и почему страдать непродуктивно.
Опубликовано: 15 ноября 2017 г.

Каждая женщина может быть счастливой. Это самое главное, что я поняла за 75 лет жизни. Однажды, во время моего визита в Москву, я спешила на презентацию. Было промозгло и холодно. Всюду были спешащие женщины: в глазах  - забота, у некоторых – страх. А я думала: «Какие же вы красивые, какие у вас чувственные формы! Нельзя грустить при таких данных. Плюньте на все и решите быть счастливой. Раз и навсегда».

Я бы никогда не открыла 300 бутиков по всему миру, если бы не пережила кучу проблем. В 17 лет я впервые вышла замуж, в 19 родила близнецов, а через год развелась. И моя буржуазная семья сказала: «Не гоже расставаться с отцом своих детей, не прожив с ним и трех лет. Разбирайся сама». Я оказалась перед жизненной необходимостью самостоятельно кормить малышей. Средств, чтобы обсуждать всю тяжесть моего положения с психологом не было. Балансируя между кормлением месячных сыновей и поиском подработок, я одевалась на блошиных рынках – ковбойские ботинки, войлочные юбки в пол, поношенные армейские куртки. И вот в таком виде меня увидела редактор модного журнала и предложила создать женскую отпускную подборку одежды. На следующий день я нарисовала акварелью цветные сорочки и разлетающиеся хлопковые  штаны. Место стало моим, а этот небольшой набросок определил дело всей жизни. Только стойкой, мужественной женщине открывается жизнь. Я бы не стала той, кем являюсь, если бы не решилась на бунт.

Я никогда не интересовалась модой. И жить хотела так, как подсказывает сердце. То, что действительно меня увлекало – это делать такие вещи, которые будут носиться 10, 20 лет. Которые можно передавать по наследству. Если вы тратите на вещь больше, чем можете себе позволить, выбирайте платье или сумку только по этому принципу.

Мне не нравится, что француженки носят только черное и серое. Они больше всего бояться показаться безвкусными, но впадают в другой грех – выглядят скучно. Обязательно добавляйте в гардероб краски, принты, узоры. Но пусть все цвета будут природными – оранжевый, как тыква в саду, зеленый, как осыпавшиеся иголки ели, синий, как горсть черной смородины, бежевый, как греческие оливки. Кстати, русским женщинам все это очень идет! Мне кажется, что ноябрь  - месяц, когда можно мешать текстуры, например, кожу с шерстью или твид с шелком. Не бойтесь совмещать строгие брюки с воздушной лиловой пряжей пуловера. Пусть ваш образ раскрывает ваш характер и настроение.

Я снимаю шляпу перед моими соотечественницами за то, что они, как никто другой умеют возрождаться как феникс из пепла. Если ушел муж, выгнали с работы, а наследство передали племяннику Альберту, который живет в Эфиопии, француженка не отчаивается. Поэтому если постоянно идет дождь, дети болеют, а отпуск еще не скоро, не переживайте. Во-первых, жалость к себе прибавляет морщин. Во-вторых, никто ведь не умер! Значит, нужно всего лишь взбодриться. Лучшие способы это сделать:  добавить ярких прядей в волосы, купить новый жакет, помочь тому, кто нуждается больше вашего. Пройдут холода, выйдет солнце. Все измениться.

Опубликовано: 15 ноября 2017 г.

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