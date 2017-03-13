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Superfood по-русски: полба

Superfood - так называют продукты, которые особенно богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Представляем чисто русскую супер-еду: полба!
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 14 марта 2017 г.
Тэги: полезная еда, полезные продукты

Полба. Этот злак был очень распространен в России, но в 19 веке полбу вытеснила куда более урожайная и простая в уходе и сборе твердая пшеница. Состав полбы богаче обычной пшеницы. В ней больше магния, железа, цинка и витаминов группы В, а также Е и РР. Содержание белка в  полбяной  муке достигает 28 % (в обычной пшенице –18%). Во время приготовления крупа не разваривается, оставаясь достаточно жесткой, поэтому медленно усваивается и надолго дает ощущение сытости.  Вкус полбы очень своеобразный, его невозможно ни с чем спутать. Полбу можно использовать для выпечки, делать из нее гарниры и запеканки. Сейчас интерес к этой старинной сельхозкультуре, которую называют «черной икрой» среди злаков, возрождается. Стоит попробовать!

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 14 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017

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