Superfood по-русски: полба

Superfood - так называют продукты, которые особенно богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Представляем чисто русскую супер-еду: полба!

Полба. Этот злак был очень распространен в России, но в 19 веке полбу вытеснила куда более урожайная и простая в уходе и сборе твердая пшеница. Состав полбы богаче обычной пшеницы. В ней больше магния, железа, цинка и витаминов группы В, а также Е и РР. Содержание белка в полбяной муке достигает 28 % (в обычной пшенице –18%). Во время приготовления крупа не разваривается, оставаясь достаточно жесткой, поэтому медленно усваивается и надолго дает ощущение сытости. Вкус полбы очень своеобразный, его невозможно ни с чем спутать. Полбу можно использовать для выпечки, делать из нее гарниры и запеканки. Сейчас интерес к этой старинной сельхозкультуре, которую называют «черной икрой» среди злаков, возрождается. Стоит попробовать!