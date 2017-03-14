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Superfood по-русски: Чайный гриб

Супер-еда по-русски: какие полезные и необычные продукты мы любим и за что?
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 16 марта 2017 г.
Тэги: полезная еда, полезные продукты

 С точки зрения биологии – это не гриб, а культура бактерий. Живет, размножается и синтезирует полезные вещества в настое чая с сахаром. Обладает антисептическими и биостимулирующеми свойствами. Укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, замедляет рост болезнетворных бактерий, поэтому им можно полоскать горло или делать из него примочки при воспалительных заболеваниях десен, ожогах и герпесе. Чтобы чайный гриб служил вам верой и правдой, периодически устраивайте ему ванны и не давайте умереть с голоду, подливая заварку с сахаром. Если вас, конечно, не смущает его неаппетитный вид. В США его, кстати, выращивают в промышленных масштабах и продают в бутылочках под названием «комбукча». Интересный факт: поскольку чайный гриб склонен заполнять всю свободную поверхность питательной среды, в промышленных условиях он может достигать массы до 100 кг.

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 16 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "Superfood по-русски"

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