Once a month cooking: готовим раз в месяц!

И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ!
Традиция замораживать впрок давно известна в России. В Сибири, например, в огромных количествах лепят пельмени и хранят их на морозе. А вот замораживать готовые блюда впервые стала американка Ким Тилли. Родив третьего ребенка, она уволилась с работы, чтобы было больше времени для семьи. Бюджет при этом уменьшился в два раза. Чтобы не ухудшилось качество жизни, женщина стала закупать продукты по оптовым ценам, готовить все сразу, тратя на это всего один день в месяц, и замораживать приготовленное. На ежедневную разморозку еды в микроволновке уходило не более 15 минут. Удобно!
Правда, в России вряд ли получится готовить раз в месяц: объем европейских холодильников обычно не превышает 420 л, у американских он вдвое больше! Но освободить себя от кулинарных хлопот на две недели – вполне реально!
ОХ КАКОЙ ЕСТЬ МУЖЧИНА!
Весь интернет называет 26-летнюю китаянку Цао Май самой счастливой женщиной на свете. Ее муж Инь, который служит в военной части и приезжает домой только в отпуск раз в год, приготовил ей еды на 12 месяцев вперед! Цао Май работает учительницей, времени стоять у плиты у нее нет, в результате женщина питается лапшой быстрого приготовления. Готовкой Инь занимался всю последнюю неделю своего отпуска. В итоге он налепил 1000 пельменей и приготовил еще около 70 других блюд, включая более 100 литров ее любимого супа. Все разделил на порции и заморозил. Так как домашнего морозильника не хватило, задействовал технику родных и соседей.
Чтобы воплотить в жизнь проект «Готовим раз месяц», надо обзавестись пищевой пленкой и одноразовыми пластиковыми контейнерами с крышками. Лучше всего - объемом 250 и 500 мл. Нужен также толстый несмываемый маркер, чтобы подписать, какие блюда лежит в контейнере. Замороженные, они часто выглядят одинаковыми.
Чтобы готовить было нескучно, объединитесь с друзьями. И наготовите впрок, и наобщаетесь вдоволь. Когда еда будет готова, остудите ее и разложите по контейнерам. (Это можно поручить детям.) В большие можно сразу укладывать гарнир и мясо (рыбу). В маленькие -отдельно гарниры, отдельно - белковую составляющую, чтобы можно было приготовить обед-ужин по своему вкусу. В морозилку контейнеры ставьте так, чтобы не пришлось вынимать все когда нужно достать что-то определенное.
Размораживать в контейнерах нельзя – при нагревании из них выделяются вредные вещества. Так что переложите блюдо в керамическую или стеклянную посуду. Чтобы содержимое было легче извлечь из контейнера, поставьте его на 30 секунд под струю горячей воды.
ЧТО МОЖНО ЗАМОРАЖИВАТЬ…
Супы;
Основные блюда из рыбы, мяса, морепродуктов;
Гарниры из овощей, макарон и круп;
Сладкую и несладкую выпечку (большой пирог надо нарезать на порции и завернуть каждый кусочек в пищевую пленку, а затем сложить все в отдельный пакет);
Запеканки;
Оладьи;
Блины;
Компоты;
Тесто;
Хлеб;
Полуфабрикаты из творога;
Зелень, заранее вымытую, обсушенную и измельченную, разложенную по небольшим пакетикам;Полуфабрикаты из сырого мяса (заранее нарезать его порционными кусками, отбить, замариновать и завернуть в пищевую пленку. Утром достать требуемое количество порций и разморозить в холодильнике. Вечером не составит труда пожарить свежий стейк);
… И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Картофельное пюре: после размораживания изменится его структура и пюре станет невкусным;
Соусы, десерты, кремы на основе яиц: после размораживания разрушится эмулсия и произойдет разделение ингредиентов.
Десерты на основе желатина, холодец и заливное.
ПЛЮСЫ:
- После разогревания в микроволновке замороженная пища не отличается от свежеприготовленной. Даже каша не слипается и остается рассыпчатой;
- Избавите себя от необходимости каждый готовить. Выгадаете время для общения, спорта, отдыха и прогулок;
- Получите возможность питаться правильно. Зная заранее из чего сделаны блюда, можно быстро прикинуть их жирность и калорийность;
- Избавите себя от соблазна покупать еду промышленного производства и лишние продукты (зашли в магазин за молоком, а в придачу прихватили печенье «2 по цене 1» и так далее...). на работу
- Вредные продукты просто перестанут появляться у вас на столе!
- Сможете брать контейнеры на работу;
- Отпадет необходимость доедать вчерашнюю еду «чтобы не пропала» - у вас всегда будет свежая;
- Будете мыть минимум посуды.
...И МИНУСЫ
- Совсем не ходить в магазины не получится: 2 раза в неделю приходится покупать свежие овощи-фрукты;
- Иногда блюда надоедают. Поэтому каждый раз перед готовкой ищите новые рецепты;
- Привычка к редкой готовке может привести к полному отказу от неё.
Опубликовано: 21 марта 2017 г.
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