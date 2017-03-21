Once a month cooking: готовим раз в месяц!

Всегда есть вкусную и полезную еду, и при этом готовить всего раз в месяц! У стратегии «Once a month cooking»- миллионы поклонников. Длинные новогодние каникулы – самое подходящее время, чтобы её освоить.

И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ!

Традиция замораживать впрок давно известна в России. В Сибири, например, в огромных количествах лепят пельмени и хранят их на морозе. А вот замораживать готовые блюда впервые стала американка Ким Тилли. Родив третьего ребенка, она уволилась с работы, чтобы было больше времени для семьи. Бюджет при этом уменьшился в два раза. Чтобы не ухудшилось качество жизни, женщина стала закупать продукты по оптовым ценам, готовить все сразу, тратя на это всего один день в месяц, и замораживать приготовленное. На ежедневную разморозку еды в микроволновке уходило не более 15 минут. Удобно!

Правда, в России вряд ли получится готовить раз в месяц: объем европейских холодильников обычно не превышает 420 л, у американских он вдвое больше! Но освободить себя от кулинарных хлопот на две недели – вполне реально!

ОХ КАКОЙ ЕСТЬ МУЖЧИНА! Весь интернет называет 26-летнюю китаянку Цао Май самой счастливой женщиной на свете. Ее муж Инь, который служит в военной части и приезжает домой только в отпуск раз в год, приготовил ей еды на 12 месяцев вперед! Цао Май работает учительницей, времени стоять у плиты у нее нет, в результате женщина питается лапшой быстрого приготовления. Готовкой Инь занимался всю последнюю неделю своего отпуска. В итоге он налепил 1000 пельменей и приготовил еще около 70 других блюд, включая более 100 литров ее любимого супа. Все разделил на порции и заморозил. Так как домашнего морозильника не хватило, задействовал технику родных и соседей.

Чтобы воплотить в жизнь проект «Готовим раз месяц», надо обзавестись пищевой пленкой и одноразовыми пластиковыми контейнерами с крышками. Лучше всего - объемом 250 и 500 мл. Нужен также толстый несмываемый маркер, чтобы подписать, какие блюда лежит в контейнере. Замороженные, они часто выглядят одинаковыми.

Чтобы готовить было нескучно, объединитесь с друзьями. И наготовите впрок, и наобщаетесь вдоволь. Когда еда будет готова, остудите ее и разложите по контейнерам. (Это можно поручить детям.) В большие можно сразу укладывать гарнир и мясо (рыбу). В маленькие -отдельно гарниры, отдельно - белковую составляющую, чтобы можно было приготовить обед-ужин по своему вкусу. В морозилку контейнеры ставьте так, чтобы не пришлось вынимать все когда нужно достать что-то определенное.

Размораживать в контейнерах нельзя – при нагревании из них выделяются вредные вещества. Так что переложите блюдо в керамическую или стеклянную посуду. Чтобы содержимое было легче извлечь из контейнера, поставьте его на 30 секунд под струю горячей воды.

ЧТО МОЖНО ЗАМОРАЖИВАТЬ…

Супы;

Основные блюда из рыбы, мяса, морепродуктов;

Гарниры из овощей, макарон и круп;

Сладкую и несладкую выпечку (большой пирог надо нарезать на порции и завернуть каждый кусочек в пищевую пленку, а затем сложить все в отдельный пакет);

Запеканки;

Оладьи;

Блины;

Компоты;

Тесто;

Хлеб;

Полуфабрикаты из творога;

Зелень, заранее вымытую, обсушенную и измельченную, разложенную по небольшим пакетикам;

Пройдите тест Рискуете ли вы поправиться за отпуск?

Полуфабрикаты из сырого мяса (заранее нарезать его порционными кусками, отбить, замариновать и завернуть в пищевую пленку. Утром достать требуемое количество порций и разморозить в холодильнике. Вечером не составит труда пожарить свежий стейк);

… И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Картофельное пюре: после размораживания изменится его структура и пюре станет невкусным;

Соусы, десерты, кремы на основе яиц: после размораживания разрушится эмулсия и произойдет разделение ингредиентов.

Десерты на основе желатина, холодец и заливное.

ПЛЮСЫ:

После разогревания в микроволновке замороженная пища не отличается от свежеприготовленной. Даже каша не слипается и остается рассыпчатой;

Избавите себя от необходимости каждый готовить. Выгадаете время для общения, спорта, отдыха и прогулок;

Получите возможность питаться правильно. Зная заранее из чего сделаны блюда, можно быстро прикинуть их жирность и калорийность;

Избавите себя от соблазна покупать еду промышленного производства и лишние продукты (зашли в магазин за молоком, а в придачу прихватили печенье «2 по цене 1» и так далее...). на работу

Вредные продукты просто перестанут появляться у вас на столе!

Сможете брать контейнеры на работу;

Отпадет необходимость доедать вчерашнюю еду «чтобы не пропала» - у вас всегда будет свежая;

Будете мыть минимум посуды.

...И МИНУСЫ

Совсем не ходить в магазины не получится: 2 раза в неделю приходится покупать свежие овощи-фрукты; Иногда блюда надоедают. Поэтому каждый раз перед готовкой ищите новые рецепты; Привычка к редкой готовке может привести к полному отказу от неё.