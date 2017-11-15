Membrillo (фруктовый сыр из айвы, испанская кухня)

Ценят айву не только за уникальные целебные свойства, но и за гастрономический потенциал, который тоже связан с высоким содержанием пектинов. Эти вещества обладают желирующими и загущающими свойствами. Благодаря этому в варенье, пастилу и смокву из айвы можно класть меньше сахара.

В каждой порции 146 ккал и 0 г. жира.

Порций 15 Время приготовления больше 2 часов.

ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г вареной айвы, 500 г сахара, сок и цедра одного лимона, стручок ванили и/или 1-2 коробочки кардамона, маленькая палочка корицы, 3-4 горошины белого или розового перца, 1 звездчка аниса.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Айву положить в кастрюлю, залив водой, чтобы едва покрывала. Стручок ванили разрезать вдоль и положить к айве вместе с цедрой лимона. Пряности завязать в мешочек из муслина или марли и положить в айву. Варить, пока айва не станет мягкой. Взвесить айву на весах и пюрировать в блендере. Затем добавить сахар в соотношении 1 к 1 и и лимонный сок, поставить на слабый огонь и медленно томить под крышкой в течении 1.1/2 часа до тех пор, пока масса не приобретет терракотовый цвет. Форму застелить термоустойчивой пищевой пленкой, вылить горячую смесь, разровнять и дать окончательно остыть. Разрезать на кусочки и подавать с сыром. Можно использовать для приготовления пирогов и соусов к мясу.

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.