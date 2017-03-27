CТРАХОВКА ДЛЯ СЕЛФИ

Приложение для смартфонов, которое поможет сохранить жизнь любителям экстремальных селфи, разрабатывают американские ученые.

К работе над столь необычным проектом исследователей подтолкнула грустная статистика: при попытке сделать колоритный автопортрет в мире погибло в 2014 году -15, в 2015 – 39, а за 8 месяцев 2016 года уже 73 человека. По замыслу ученых, приложение должно быстро оценивать окружающую обстановку и предупреждать человека об опасности.

Для этого важно знать, где фотографироваться опаснее всего. Поэтому, прежде чем начать разработку, ученые провели исследование, в ходе которого разобрались в причинах гибели большинства экстремальных фотографов. Оказалось, что из 127 печальных происшествий, 76 произошли в Индии, 9 – в Пакистане, 8 – в США и 6 – в России. Чаще всего люди гибли от падения с большой высоты - будь то скала, обрыв или крыша небоскреба.

В Индии же многие жертвы оказались под колесами поезда, поскольку по местному поверью, фотографии, сделанные на рельсах считаются счастливыми и приносят изображенным на снимке долгую дружбу и любовь.

В нашей стране и США большинство погибших во время селфи стали жертвами неосторожного обращения с оружием.

Ученые заложили в программу-анализатор кадра несколько «тревожных» параметров. Прежде всего это большая высота и наличие рельсов в кадре. Приложение протестировали при выполнении более чем 3 тысяч опасных селфи. В 70% случаев программа смогла быстро и четко определить надвигающуюся опасность, успев сигнализировать об этом хозяину телефона.

Сможет ли такое приложение снизить риски в эру стремительно распространяющейся эпидемии селфи? Ведь миллионы пользователей социальных сетей любят их именно за ощущение опасности, красивый вид с высоты, то есть те достоинства, которые трудно продемонстрировать, фотографируясь перед зеркалом лифта. На самом деле, ученые не рассчитывают на то, что услышав сигнал опасности большинство откажется от фотографии. Но они уверены, что предупреждение поможет человеку осознать: он находится в зоне риска, нужно быть более собранным и аккуратным.

В любом случае, испытания программы подходят к концу и скоро мы можем ожидать появления «селфи-гуарда» в интерактивных магазинах своих смартфонов.

ФАКТЫ В ТЕМУ: Палка для селфи была придумана в 1983 году в Японии и в 1995 году получила приз как абсолютно бесполезное изобретение. Её время пришло почти через два десятка лет. Аккаунты любителей высотных селфи имеют огромное число подписчиков в социальных сетях. -Одно из самых известных первых селфи – фото великой княжны Анастасии Николаевны, которое она сделала в 1913 году, стоя напротив зеркала. В 2014 году Управление Роспотребнадзора по Курской области предупредило, что селфи способствует распространению вшей среди подростков, так как во время фото они тесно соприкасаются головами.