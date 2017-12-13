C ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Мода на мобильные диеты пришла с Запада. Сейчас они вновь на пике популярности у похудательного сообщества. Еще бы! Ведь они экономят массу времени

Вот оно счастье! Не надо думать над выбором продуктов, стоять у плиты и высчитывать калории или баллы. Надо просто отдать организацию своего питания в чужие руки – фирме, которая специализируется на доставке диетической еды. С утра курьер привезет вам чемоданчики с едой на весь день. Всего коробочек шесть – ранний и поздний завтраки, обед, полдник, ужин и что-то на ночь. Надо лишь разогреть боксы, на которых написаны часы «приема». Подразумевается, что пища сбалансирована по белкам, жирам и углеводам так, как необходимо для похудения.

Производители чемоданчиков предлагают не только еду для похудения, но и спортивную, постную, вегетарианскую, для беременных женщин и кормящих матерей.

ПРОСТО И ГЕНИАЛЬНО

При виртуальном (по сайтам) знакомстве фабрики мобильных диет производят приятное впечатление. Меню – разнообразное, блюда не повторяются в течение трех недель. Все готовится без соли и сахара, хотя пакетики с ними прилагаются. Некоторые компании предлагают постоянные консультации диетолога. Сначала он подберет для вас индивидуальный рацион с учетом вкусовых предпочтений и заболеваний (аллергия, диабет). А потом будет сопровождать на пути к похудению. Например, в те дни, когда вам отчаянно захочется конфетки или вы окажетесь за праздничным столом у родственников. Один телефонный звонок и – доктор поможет не сорваться, а найти даже на праздничном столе то, что позволит не нарушить режим. Диет-пайки с сопровождением специалиста стоят 1800 рублей в сутки, 21 день – 32000 рублей, наборы других фирм (без доктора) – от 800 рублей в день.

Дороговато, но заманчиво. Не надо крутиться на кухне, считать калории. Едите себе и худеете. Худеете, потому что калорийность похудательных наборчиков не больше 1000 ккал, 1200 ккал и 1500 ккал. А человеку только для того, чтобы встать с постели, походить по квартире, вдохнуть-выдохнуть и поддержать нормальную температуру тела требуется 1700 ккал. Меньше расходует только тот, кто находится на постельном режиме. А большинство из нас – не сидящих сиднем дома –тратит и того больше. Разница между приходом энергии, которые вы получите с чемоданчиком пищи, и расходом энергии и даст минус в весе. Подразумевается, что организм начнет черпать недостающую энергию из запасов жира. Странно, что до такого гениального в своей простоте решения, не додумались раньше. Оказалось – додумались. Специалистам эти диеты хорошо известны.

СТОЛ НОМЕР 8

Предлагаемые рационы напоминают докторам «диетические столы» санаториев советских времен. А именно, известные с 50-х годов «стол № 8» (примерно 1700 ккал в день) и «стол № 8а» (менее 1000 ккал в день). Оба предполагают ограничение жиров и углеводов при нормальном потреблении белка. Тем же принципам следуют и их мобильные, современные последователи. Следуют хорошо: блюда – легкие по составу, меню – разнообразное. Так как питание дробное (шестиразовое), то острого чувства голода возникать не должно. Но если привычный рацион у человека был 3000 и более ккал, то в первые дни ему придется тяжеловато. Именно поэтому пациентов советских санаториев ограждали (в прямом и переносном смысле) от пищевых соблазнов, чтобы они не наедали лишних калорий на стороне. К покупателю «мобильных диет» сторожа не приставишь. У него всегда есть возможность еще что-то где-то перехватить, перекусить. Сознавая это, фирмы и предлагают сопровождение – врача на телефоне, который поможет снять психологическое напряжение, вдохновить на продолжение борьбы с лишним весом. А вот когда борьба закончится, похудение состоится и необходимости в еде из чемоданчика не останется, что будет тогда?

ОДИН, СОВСЕМ ОДИН

Подразумевается, что, посидев на мобильной диете, человек привыкнет к подобным объемам еды. Что после ее окончания он будет придерживаться таких же порций и дома, и во время обеда на работе. Если в первые же дни сорвется и много съест, то переедание подарит чувство неприятной тяжести и, возможно, оградит от праздников живота в дальнейшем.

В первые дни после отлучения от «чемоданчиков» специалисты советуют больше пить. Но маленькими порциями, чтобы вновь не растянуть желудок. Еще они рекомендуют устраивать себе пешие прогулки. Следующий совет – есть меньше жирного, сладкого и т.д. и т.п. В уважающей себя фирме вас обязательно снабдят напутствиями, которые должны помочь удержать вес.

Но если вы вернетесь к тому набору блюд и количеству пищи, которые были у вас раньше, до мобильной диеты, вы наверное, догадываетесь что произойдет. А просидеть всю жизнь на «чемоданчиках» вряд ли удастся.

ТАК МНОГО «НО»

В самой идее мобильных диет есть несколько «врожденных недостатков», считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Человек спонтанен во всем, что касается питания: сейчас ему хочется грушу, а потом потянет на макароны. Вспомните свое поведение во время бизнес-ланча или дома у холодильника. Глаза и руки тянутся к тому, что вам хочется сию минуту. Чемоданчик с едой, заказанный накануне и привезенный с утра, места для спонтанности не оставляет. Нам всегда хочется того, что нельзя. Поэтому жесткая привязка к определенным продуктам, среди которых «плохих» точно не окажется, будет угнетать и провоцировать на срыв. Расставание с тем, что нельзя, должно быть более мягким. Мобильные диеты не подстраиваются под наши пищевые привычки, в том числе представления о том, как должно выглядеть определенное блюдо. Мы говорим «хочу» не условной котлете, а той, которая соответствует нашим представлением. Для одного она пышная и в панировке, а для другого – сплющенная и не обваленная в сухарях. Несоответствие сложившихся представлений о блюдах тому, что окажется в чемоданчике, будет вызывать разочарование. Есть люди, которые настороженно воспринимают еду, приготовленную чужими руками. Диета в чемоданчике – не для них. К тому же те, кто сидят на диетах, относятся к «коробочкам» специфически – страдальчески, ощущают себя жертвами. Но чтобы «все это» бросить, им нужны извиняющие обстоятельства. Например, «невкусно». Про еду приготовленную кем-то, сказать «невкусно» гораздо проще. Другими словами, пища из чемоданчиков будет казаться невкусной чаще, чем это есть на самом деле. За набором блюд, предлагаемых в подобных фирмах, всегда стоит конкретный создатель – диетолог. А он может быть перегружен определенными идеями о питании. Быть, например, приверженцем Дюкана или принципов раздельного питания и так далее. Или носителем устаревших представлений, доставшихся нам в наследство от прежних школ диетологии, согласно которым основное зло – углеводы, в меньшей степени – жиры. И, следуя этим принципам, он и будет разрабатывать диету. Основная мысль и задача мобильных диет – уменьшение калорийности. Но ее механическое снижение не обеспечивает похудение, это более сложный процесс. Самое главное «но» - в диетах «с доставкой» нет ни одного механизма, воспитывающего у человека навыки правильного питания. Они не научат самостоятельно выбирать нужные для похудения продукты, готовить вкусные и полезные блюда и думать над своим рационом.

Опубликовано: 13 декабря 2017 г.