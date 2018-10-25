9 причин, почему ребенок не ест

Питание детей - нескончаемый источник переживаний мам. Как и когда у малышей формируется придирчивость и избирательность в еде? Что влияет на их вкусовые предпочтения? Почему дети отказываются есть? Причин может быть несколько.

1.Ребенок чувствует давление

Если ребенок чувствует давление со стороны родителей или их тревогу по поводу еды, с большой вероятностью он может начать от еды отказываться. Он улавливает эмоции родителей, даже если ему не говорят напрямую «ешь эту кашу!», потому что это эволюционный механизм выживания - понимать, что чувствует значимый взрослый. Если вы внимательно следите что и как ест ребенок (подвигаете тарелку поближе, подкладываете еду, уговариваете ), а не обедаете с ним просто как с еще одним человеком за столом, то сам процесс еды может вызывать у ребенка напряжение и ему уже будет не до пищи.

Что делать.

Накормить ребенка - это материнский инстинкт, но давление не решит проблемы. Позвольте ему есть самому, со своей скоростью и столько, сколько подсказывает голод. Тогда нормальное пищевое поведение сохранится и во взрослом возрасте. Вовремя остановиться, когда уже сыт, - проблема для многих взрослых. Потому что в детстве их кормили насильно, уговаривали и заставляли доедать, превращали еду в награду или наказание.

2.Он чувствует, что у него нет выбора.

Исследования показывают, что дети едят лучше, когда помогают родителям с покупками и готовкой еды. Именно поэтому важно готовить вместе с детьми, накрывать с ними на стол, пробовать новые продукты и давать им возможность участия в процессе готовки.

Что делать.

Запастись родительским терпением. Процесс готовки с ребенком проходит медленно, но это помогает участвовать в выборе того, что он будет есть. Иногда можно посмотреть с ребенком видео приготовления еды и спросить, что из увиденного он хотел бы приготовить.

Дети должны видеть нормально питающихся родителей. Пусть он видит любимых и авторитетных взрослых, которые едят овощи, мясо, рыбу, молочные продукты –и хвалят еду. Пример работает лучше уговоров.

3.Ему приелось.

Ребенку может надоесть одна и та же еда, особенно если родителю удобно предлагать именно её. Бывает так, что нет ни сил, ни времени готовить разнообразную пищу - это можно понять, особенно если детей несколько и вкусовые предпочтения у них разные.

Что делать.

Если ребенок говорит: «Я это не хочу», попробуйте придумать (с его участием), как исходя из имеющихся ресурсов времени и сил разнообразить меню.

4.Просто не голоден.

Аппетит ребенка может быть внезапным и хаотичным. Примерно после двух лет рост замедляется и стабилизируется, и малыш уже не так голоден, как раньше. Случаются дни, когда он сметает все подряд, а потом дни, когда почти ничего не ест.

Что делать.

Постарайтесь принять ответ «я не голоден» и напомните ребенку, что, например, в ближайшие пару часов у вас не будет доступа к еде, потому что вы идете гулять или собираетесь в дорогу. Это поможет ребенку сформировать навык правильного ощущения своего голода и его степени.

5. Еда и мультики.

Мультфильмы за едой работают на два фронта: они могут отвлекать от еды, а могут и помогать легко еду поглощать, при этом малыш не сосредотачивается на ее вкусе, количестве и на ощущениях голода/насыщения. Так он легко может переедать, что тоже не хорошо.

Что делать.

Попробуйте установить правила (прежде всего для себя самих), что за едой ребенок не отвлекается на гаджеты. Пусть он участвует в общей трапезе. Многие исследования подтверждают, что если дети питаются вместе с родителями, то с большей вероятностью имеют нормальный вес и здоровые пищевые привычки. Во время еды допустима беседа, даже о самой еде, обсуждение ее вкуса.

6. Порции слишком большие.

Некоторые дети отказываются от еды просто потому, что порции слишком большие. Например, родитель привык, что один ребенок ест хорошо и столько же предлагает другому. Но второго такие объемы пугают: он или не доедает, или сразу отказывается есть.

Что делать.

Проще давать маленькие порции, чтобы он просил добавки и говорил о добавке конкретно того, что хочет. Это помогает ему осознавать свои предпочтения и уровень сытости.

7. Перекусы.

Между приемами пищи родители сами порой предлагают ребенку перекус и часто это сладкие продукты, молоко или сок. Получая энергию из этих продуктов, он просто не испытывает чувства голода к тому моменту, когда пора обедать или ужинать.

Что делать.

Важно понять, нужны ли ребенку перекусы. Ему скучно и он хочет пожевать? Вы сами хотите занять его таким образом? Является ли это проявлением тревожности, когда еда снимает внутренне напряжение? Посмотрите, как поведение ребенка меняется после перекусов, становится ли он спокойнее..

8. Он просто устал

После игр, прогулок, занятий у некоторых детей просто нет сил поднести ложку ко рту. Если вы видите, что малыш раздражительный и готов вот-вот расплакаться, капризничает и не находит себе места – не стоит сажать его за стол.

Что делать.

Сон снимет усталость, а организм все равно свое возьмет позже. Если вы видите, что ребенок постоянно сильно утомлен к вечеру, можно попробовать сделать ужин пораньше.

9. Страх перед едой или перед некоторыми продуктами.

В определенном возрасте психика ребенка склонна быстро формировать страхи из-за единичного негативного опыта. Считается, что это эволюционный механизм обучения: если ты один раз сильно подавился яблоком, то теперь твоя психика говорит тебе любой ценой этих яблок избегать.

Что делать.

Важно понимать, что аргументы в этом случае мало действенны, потому что такое поведение неосознанно. Бывает, что страх проходит сам, но есть дети, которые склонны к тревожным расстройствам, у них фобии могут быть более серьезноыми. Если вы заметили, что после отравления ребенок боится еды вообще и такая ситуация сохраняется долго, – это повод обратиться к специалисту.

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Если ребенок здоров, активен, его рост и вес в пределах возрастных норм, то нет никаких оснований думать, что он недоедает. Но важно помнить: чем спокойнее ваше отношение к еде, тем спокойнее отношение к еде ребенка.

Опубликовано: 31 октября 2018 г.