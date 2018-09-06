7 вопросов о тонике

Зачем нужен тоник и как выбрать подходящий именно для вашей кожи?

1. Какую функцию в уходе за кожей несет тоник?

Еще пору лет назад косметические марки презентовали тоники как незаменимое средство, восстанавливающее кислотно-щелочной баланс кожи после умывания. Идея заключалась в следующем: после удаления макияжа и очищения меняется pH кожи, изменяется её защитный липидный слой. Почему? Считалось, что дело в щелочных ПАВах, входящих в состав всех гелей и пенок. Поэтому после каждого умывания утром и вечером вам необходим тоник, который приводит pH кожи в норму. Современные исследования свидетельствуют о том, что кислотно-щелочной баланс приходит в норму после умывания через 20-30 минут без внешней помощи. К тому же, современная косметика содержит довольно щадящие очищающие вещества, не влияющие на липиды. «Сейчас мы можем говорить про то, что одна из миссий тоника – снятие микрочастиц косметики, оставших после умывания. Кроме этого, средство подготавливает кожу к нанесению крема и наилучшему «усвоению» содержащихся в нем увлажняющих или питающих компонентов», - говорит арт-директор салона Bianco Nero Олеся Иванина.

2. Получается, что тоник нужен только для более тщательного демакияжа?

Нет. Сегодня производители поставляют тоники с обогащенным составом, поэтому средство вполне может считаться самостоятельным этапом ухода. Тоники могут питать, увлажнять, защищать и разглаживать кожу. В зависимости от состава, они способны укрепить сосуды или скорректировать пигментацию. Поэтому перед покупкой важно внимательно прочитать состав. Например, для сухой кожи подойдет тоник с содержанием аминокислот, экстрактов водорослей, пшеничных зародышей или морского коллагена. Тоник для жирной кожи должен иметь в составе себорегулирующие ипротивовоспалительные компоненты - цинк, экстракт гинкго билоба, рамноза или лимонную кислоту. А анти-эйдж- тоник - с гиалуроновую кислоту или и ниацинамид.

3. Поможет ли тоник с содержанием спирта сделать кожу матовой?

Высушивание кожи спиртосодержащим тоником может решить проблему на короткое время, но после– обезводить кожу. Если вы страдаете от жирного блеска, имеет смысл присмотреться к тоником с такими компонентами как салициловая кислота, зеленый чай, календула, цинкадон А, термальная вода. Лучше, если спирт не будет стоять на первом месте в составе средства.

4. Чем отличается тоник от тонера?

Тоник – жидкий бьюти-продукт, а тонер имеет гелеобразную текстуру. Если первый наносится на ватный диск, чтобы протереть лицо, то тонер наносится похлопывающими движениями, «вбивающими» средство в кожу. Тонеры пришли к нам с азиатского косметического рынка. Кореянки и японки - фанаты многоступенчатого ухода, позволяющего сохранить кожу максимально увлажненной. Поэтому после умывания они используют тонер с гиалуроновой кислотой, удерживающий молекулы воды в коже, а только потом сыворотку и дневной или ночной крем.

5. Какие ингредиенты нежелательны в составе тоника?

Ацетат алюминия (Aluminum Acetate), который может провоцировать шелушение кожи. Большое содержание феноксиэтанола (Phenoxyethanol). Несмотря на то, что без этого консерванта срок годности бьюти-продукта будет в разы меньше, все же благоразумно следить, чтобы его больше не больше 1%.

6. В чем особенность биотоников?

«Биотоники на 90% состоят из натуральных настоев трав или цветочной воды, например, розовой. Подобные продукты очень деликатно воздействуют на эпидермис и подходят даже для гиперчувствительной кожи», - говорит Оксана Дугина, косметолог корпорации Академия Научной Красоты. «Биотоник не только очищает и освежает кожу, но и повышает эффективность от используемого крема, нормализует обменные процессы, улучшает кровообращение, позволяет удерживать влагу в коже», - считает Олеся Иванина. Лучше всего работают биотоники, содержащие зеленый чай, красный клевер, чернику, зверобой, душицу, боярышник, плоды шиповника и центлеллу азиатскую. Фактически, биотоник – это универсальное средство. Если вы стоите перед выбором вашего первого тоника, обратите внимание именно на органические бренды. Во-первых, такие тоники подойдут любому типу кожи (если у вас, конечно, нет аллергии на косметику с ингредиентами растительного происхождения), а во-вторых, быстро решат проблему сухости после умывания.

7. Для чего нужны отшелушивающие тоники?

«Они нужны для проблемной кожи, чтобы мягко снять излишки рогового слоя, очистить поры, удалить черные точки и при этом не травмировать кожу. В составе таких продуктов содержатся кератолитические препараты, такие как Альфа - и Бета – гидроксикислоты (ищите в составе обозначения АНА, BHA) которые мягко отшелушивают кожу, не вызывая при этом покраснения, поэтому их можно использовать ежедневно», - говорит Оксана Дугина, Правда, существует небольшая вероятность пересушить кожу, особенно если она чувствительная. Поэтому прежде чем купить тоник с большим процентным содержанием гидроксикислот, лучше проконсультироваться с дерматологом.