7 дыхательных упражнений против простуды

В сезон простуд улучшить самочувствие и восстановиться после болезни помогут дыхательные упражнения.

Эксперт: Гагик Насибян, врач-терапевт, сертифицированный преподаватель Каула-йоги.

Дыхательные упражнения появились много веков назад и легли в основу многих авторских и народных методик. Индийские йоги считали, что дыхательные упражнения укрепляют здоровье, омолаживают, тонизируют организм и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Современные врачи подтверждают, что для укрепления здоровья и повышения жизненного тонуса нет ничего лучше физических упражнений, выполненных при правильном дыхании.

К сожалению, вылечить бронхит или астму с помощью дыхательных упражнений нельзя. Однако с их помощью можно быстрее восстановиться после бронхита, пневмонии и обычной простуды.

Специальные упражнения дыхательной гимнастики способствуют укреплению дыхательной мускулатуры, и так называемый синдром утомления дыхательной мускулатуры компенсируется. Таким образом улучшается функция воздухоносных путей и улучшается отхождение мокроты из легких.

«Перед сном через 3 часа после ужина делайте дыхательные упражнения, - советует эксперт, - они способствуют очищению и укреплению дыхательной системы. Перед выполнением упражнений и после них промывайте нос солевым раствором».

Дыхательная гимнастика позволяет: - укрепить и натренировать мышцы грудной клетки и верхнего плечевого пояса, участвующие в акте дыхания; - улучшить состояние при астеническом синдроме после длительных ОРВИ и бронхита; - улучшить вентиляцию легких и бронхиального дерева; - облегчить течение сердечно-сосудистых заболеваний; - облегчить состояние при синдроме хронической усталости.

Подход с умом

Существует множество различных авторских методик дыхательной гимнастики, поэтому перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальный комплекс.

Противопоказано заниматься дыхательными упражнениями без предварительной консультации людям, страдающим гипертонией, тромбофлебитом, перенесшим травмы головного мозга или инфаркт. Также не рекомендуется заниматься в период острых инфекционных заболеваний и менструаций.

Как дышать на улице в мороз Правильное дыхание поможет уберечь органы дыхания от переохлаждения. Следуйте простым правилам: 1. Дышите носом! 2. Если носовое дыхание затруднено, дышите через узкую щелочку едва разомкнутых губ. 3. Дышите медленно, плавно и неглубоко: чем медленнее воздух идет через дыхательные пути на вдохе, тем лучше он нагревается. 4. Старайтесь не бегать, не прыгать, не поднимать тяжести и не предпринимать никаких иных рывковых усилий.

Опубликовано: 10 декабря 2018 г.