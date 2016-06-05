7 способов избежать рака

Поддерживайте оптимальный вес. Уже доказана связь между ожирением и раком толстой и прямой кишки, поджелудочной железы и молочной железы (причем, у мужчин тоже!).

Будьте физически активны. У людей, ведущих сидячий образ жизни, чаще развивается онкология. Между тем, для профилактики рака вполне достаточно ходить и заниматься фитнесом хотя бы 1,5 часа в день.

Питайтесь правильно Избегайте еды из переработанного красного мяса (сосисок, бекона, ветчины, колбас, сарделек и т.д.) всего 1 сосиска или пара кусочков бекона, но каждый день, на 18% увеличивает риск рака толстой и прямой кишки. А большое количество копченостей, содержащих бензапирен, может спровоцировать опухоли желудка, кишечника, поджелудочной железы.

Ограничьте количество спиртного. Риск рака желудка, печени и гортани связан с ацетальдегидом, который образуется в результате расщепления этанола. Максимальная разрешённая учёными доза – 2 условных порции алкоголя в день (60 гр. водки, 2 бокала вина). Такое количество ацетальдегида организм выводит без проблем.

Ограничьте время пребывания на открытом солнце. Специалисты советуют загорать не больше 15-30 минут, при этом обязательно пользоваться солнцезащитными средствами. Иначе возникнет риск рака кожи.