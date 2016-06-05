Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

7 способов избежать рака

Не хотите заболеть раком? Прислушайтесь к советам IARC-. Международного агентства по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения
Опубликовано: 5 ноября 2018 г.
Тэги: онкология рак, полезные продукты, иммунитет

  1. Читайте также

    Илья Фоминцев: “Каждый человек сам может...

    Как я вылечила аллергию

    Капля никотина убивает не лошадь, а трех

    Не курите. Эта вредная привычка в 70-90% случаях становится причиной рака легких и гортани. Курение сигарет опаснее, чем курение сигар или трубки. Но при этом возникает риск рака ротовой полости и гортани.

  2. Поддерживайте оптимальный вес. Уже доказана связь между ожирением и раком толстой и прямой кишки, поджелудочной железы и молочной железы (причем, у мужчин тоже!).

  3. Будьте физически активны. У людей, ведущих сидячий образ жизни, чаще развивается онкология. Между тем, для профилактики рака вполне достаточно ходить и заниматься фитнесом хотя бы 1,5 часа в день.

  4. Питайтесь правильно Избегайте еды из переработанного красного мяса (сосисок, бекона, ветчины, колбас, сарделек и т.д.) всего 1 сосиска или пара кусочков бекона, но каждый день, на 18% увеличивает риск рака толстой и прямой кишки. А большое количество копченостей, содержащих бензапирен, может спровоцировать опухоли желудка, кишечника, поджелудочной железы.

  5. Ограничьте количество спиртного. Риск рака желудка, печени и гортани связан с ацетальдегидом, который образуется в результате расщепления этанола. Максимальная разрешённая учёными доза – 2 условных порции алкоголя в день (60 гр. водки, 2 бокала вина). Такое количество ацетальдегида организм выводит без проблем.

  6. Ограничьте время пребывания на открытом солнце. Специалисты советуют загорать не больше 15-30 минут, при этом обязательно пользоваться солнцезащитными средствами. Иначе возникнет риск рака кожи.

  7. Пройдите тест

    В порядке ли ваш обмен веществ?

    Причины потери веса

    Контролируйте уровень радона в помещениях. Для этого как можно чаще проветривайте квартиры. В наши дома этот сильнейший канцероген, виновный в развитии рака легких, попадает из земли через трещины в местах соединения пола и стен, щели в полах. Больше всего радона в подвалах и на первых этажах. Выше третьего этажа его концентрация, как правило, незначительна..

 

Опубликовано: 5 ноября 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Пиво для слона «В XIII веке в лондонском Тауэре жил слон. Ему надо было что-то пить, так что простодушные средневековые зоологи ежедневно выкатывали животному бочку отличного лондонского эля. К сожалению, на такой диете слон долго не протянул.»
Другой факт Читать статью
 

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают...
>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают волосы.. А...
Задать вопрос
Мельников Александр Юзефович,
Врач-сомнолог
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от привычки спать в берушах и...
Здравствуйте! Вы можете продолжать спать в берушах и маске для сна - ничего вредного в этом нет...
Задать вопрос

Последние комментарии

Тая [19 дней назад]
Очень внимательный, знающий специалист. Я обратилась к нему после острого инфаркта. Он...
vasinnick0l [33 дня назад]
Да, интересная инфа.
24zaimy [35 дней назад]
полезная статья, спасибо.

Статьи на тему

Чем опасны кальянные сессии?

Александра Грипас, 45 лет: Жизнь после рака

Новейшая технология уничтожения опухолей

Солярии: плюсы и минусы

Ранняя диагностика рака молочной железы

Еще в рубрике

10 признаков нездоровой щитовидной железы

 У вас очень строгий начальник и проблемы в...

Есть ли жизнь на MARSе?

Трудно найти более терпеливый орган, чем печень. Но...

Юрий Старков: «Минимально инвазивная хирургия быстро меняется и совершенствуется»

Эндоскопическая хирургия последние 15 лет...

ЕСТЬ “СВОЙ” ВРАЧ? БУДЕТЕ ЖИТЬ ДОЛГО!

Люди, которые доверяют своему врачу и наблюдаются у...

Возможна ли молодость на крови

Есть много легенд о вампирах – существах...

7 упражнений для здоровья спины

Спина будет здоровой, а осанка правильной, если...

Как не отравиться грибами?

Можно пробовать все грибы, но некоторые – только раз...

ДИАГНОЗ ПО ТАТУ

Идея использовать различные имплантируемые...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2018
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 