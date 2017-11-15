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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

7 ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ КАШЛЯ

Кашель не всегда является признаком какой-либо болезни.
Иногда он бывает рефлекторного происхождения, может возникать при волнении, эмоциональном возбуждении.


Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

Кашель – это нормальный рефлекс.

Те, кто хоть раз видел в научно-популярном фильме как работает мукоцилиарный транспорт, готов снять шляпу перед мастерством природы. Снизу-вверх, от бронхиол к бронхам, далее по трахее и до гортани тысячи мельчайших микроворсинок словно эстафетную палочку передают друг другу пылинки, пушинки, волоски и любые другие чужеродные вещества, попавшие в наше «дыхательное горло».  Физиологический эскалатор не знает отдыха, работая 24 часа в сутки и 365 дней в году. Это помогает защитить наши легкие от попадания всего лишнего, от развития пневмонии, бронхита, от удушья, в конце концов. Но природа не могла не подстраховаться и заложила еще один мощный рефлекторный механизм очистки легких- кашель. Именно поэтому несколько раз в день, и иногда и в час, мы непроизвольно кашляем, хотя и не больны. Мощные сокращения грудной клетки позволяют не только ускорить продвижение мелкого «мусора», но и освободить систему от более крупных излишков, например, комочков слизи.

Кашель не всегда признак инфекции.

Мы привыкли думать, что, если человек кашляет, значит, он простудился. Однако на инфекционный кашель приходится лишь половина случаев. На втором месте по частоте кашель аллергический. Попадание аллергена в дыхательные пути вызывает сужение бронхов и значительное увеличение продукции слизи. И то, и другое провоцирует кашель.

Виновником кашля  может быть сердце, точнее, его слабость. Сердечная недостаточность возникает после инфаркта, когда часть миокарда превратилась в рубец и сокращениям не хватает прежней силы, при пороках клапанов или серьезных аритмиях, нарушающих работу главного насоса нашего организма.

Еще одна причина кашля, правда, встречается она гораздо реже, это различные неврологические заболевания.

Бронхит не требует постельного режима.

Если вы заболели бронхитом, то соблюдать постельный режим не обязательно. В теплую сухую погоду (плюс 18-20 С,, влажность – 50-70%.) лучше чаще бывать на улице. Если же за окном сыро, дождливо и ветрено, лучше все-таки несколько дней побыть дома, то же относится к холодному времени года.

Подавлять кашель лекарствами опасно.

Во время насморка или обострения гайморита, когда слизь постоянно стекает по задней стенке или воспаляются сами дыхательные пути, развивается трахеит или бронхит, слизи становится слишком много, в ней начинают размножаться бактерии. Если  мукоцилиарный транспорт буксует, и вся эта компания опускается вниз, к дыхательным альвеолам, велика вероятность пневмонии. Поэтому, врачи назначают препараты, разжижающие мокроту, рекомендуют ингаляции, облегчающие её отхождение, перкуссионный массаж спины. При этом ни в коем случае нельзя сдерживать кашлевой рефлекс, даже если кашель вам надоел, принимать лекарства и блокировать его на уровне центральной нервной системы не стоит. Эти препараты предназначены для ситуаций, когда природа кашля не воспалительная.

Детский кашель начинается с насморка.

Педиатры непоколебимы – если у вашего чада заложило нос, через пару дней начнётся кашель. ЛОР-органы детей еще формируются, у них часто бывают гипертрофированные аденоиды, которые ухудшают отсмаркивание слизи, да еще и сами ее продуцируют, а сморкаться многие дети не любят. Поэтому, единственный способ избежать мучительного кашля, сразу же при появлении первых симптомов насморка начинать его лечить. Закапывать капли, регулярно промывать нос.

Кашель должен пройти за 2 недели.

Если вы перенесли простуду, бронхит, ларингит, трахеит, пневмонию, то кашель должен прекратиться в течение 14 дней. Иногда еще несколько дней могут сохраняться так называемые остаточные явление, когда человек немного подкашливает, но основная симптоматика за 2 недели должна уйти. Если этого не произошло, нужно обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

Кашель нужно увлажнять!

Кашель бывает сухим и влажным. Сухой или непродуктивный любой ценой необходимо увлажнять. В самом начале респираторной инфекции появляется сильное першение, но мокроты еще нет, в результате кашель звучит сухо, его называют лающий.. Через 2-3 дня выделяется достаточное количество мокроты, кашель становится более мягким и продуктивным, начинает отходить мокрота.  При этом мокрота должна быть не слишком вязкой, чтобы ее было легко откашлять. Поэтому, сухой кашель стараются как можно быстрее сделать влажным. Для чего с начала болезни назначают муколитики – препараты, разжижающие мокроту.

 

 Беспричинный кашель может быть одним из признаков гастроэзофагеального рефлюкса, когда кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, раздражая его.

Простудный кашель должен пройти в течение 2 недель. Если он продолжается, обязательно обратитесь к врачу повторно. 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

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