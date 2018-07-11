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Здоровье
Еда / Здоровое питание

7 причин полюбить овощи

Начинается сезон свежей зелени и овощей – самое время вспомнить, для чего они нам нужны.
Опубликовано: 12 июля 2018 г.

1. Делают жизнь длиннее

5 порций овощей и фруктов в день (около 400 г )существенно снижают риск преждевременной смерти, сообщает авторитетный журнал BMJ. Команда исследователей из США и Китая проанализировала данные 16 крупных исследований, в которых участвовали больше 800 тысяч человек. Выяснилось, те, кто ел больше овощей и фруктов, живут дольше и реже умирают от заболеваний сердца и сосудов, а это главная причина смертности во всем мире.  Ученые даже умудрились подсчитать, что каждый дополнительный овощ или тарелочка салата в день – это минус 4% риска смерти.

К еще более революционным выводам пришли в Имперском колледже Лондона. Здесь проанализировали данные 95 исследований и пришли к выводу, что норму овощей и фруктов стоит увеличить до 800 г в день, это 8-10 порций. Это поможет предотвратить 7,8 миллионов преждевременных смертей в мире за год! Самыми перспективными в этом плане считаются шпинат, зеленая фасоль, капуста (брокколи, белокочанная и цветная), сладкий перец, цикорий, зеленые салаты.

2. Повышают рейтинг мам

О пользе овощей говорят очень много, однако до сих пор лишь четверть родителей, по данным американских национальных исследований, добавляют их в семейное меню. Возможно, их воодушевит вердикт, вынесенный специалистами Корнелльского университета: если сервировать овощами основное блюдо, дети охотнее едят и меньше капризничают за столом.

Кроме того, овощи повышают рейтинг мам как кулинаров в глазах отпрысков. По отзывам домочадцев, овощи делают блюдо «законченным», «основательным», дети воспринимают обеды и ужины с ними, как приготовленные со старанием и любовью. А мам, которые не поленились настрогать салат или хотя бы нарезать морковку кружочками, - как нескучных и альтруистичных. Неплохой бонус!

3. Снижают риск артрита

Хронические воспалительные процессы в организме вызывают не только сердечно-сосудистые заболевания, но также артрит, колит, рак толстой кишки, панкреатит. Конечно, существует лекарства для борьбы с воспалениями. Однако все больше ученых считают, что эффективным борцом на этом фронте может стать еда, в частности, овощи.

Западный гуру здорового питания Эндрю Вейл даже составил «Противовоспалительную пирамиду питания», в основании которой фрукты и овощи (не менее 8 порций в день). Он предлагает сосредоточиться на шпинате, свежей зелени, брюссельской и цветной капусте, брокколи, кабачках, сырой моркови, свекле и разных листовых салатах. Другие эксперты, в их числе Пол Ридкер из Гарвардского университета, осторожнее в оценках и считают, что нужно делать ставку не на конкретные продукты, а на стиль питания. Ридкер рекомендует как противовоспалительную- средиземноморскую диету. В ней овощи тоже занимают почетное место.

4. Улучшают кровообращение

Американская ассоциация сердца сообщает, что 3-5 порций овощей и фруктов в день снижают риски заболеваний периферических сосудов ног. Это особенно важно для курильщиков, диабетиков и гипертоников, у которых часто сужается просвет сосудов ног, что приводит к постоянной боли Изучив данные 3,7 млн. человек, исследователи пришли к выводу, что любовь к фруктам и овощам почти на 20% снижают вероятность развития проблемы.

Другие исследования констатировали, что негативное отношение к зелени влечет за собой повышение частоты инсультов и ишемической болезнью сердца.

5. Предотвращают диабет

20 летние наблюдения за 200 тысячами медицинских работников в США показали, что диета, богатая зеленью, на 34% снижает риск развития диабета 2 типа относительно тех, кто любит поесть мяса, а из овощей и фруктов предпочитает готовые соки из пакетов. Возможно, дело в том, что овощи и фрукты снижают общий гликемический индекс (ГИ) блюд – конечно, если они не сладкие и не содержат крахмал. То есть вареная морковь, бананы, тыква или картофель, у которых ГИ сам по себе высок, риск диабета не снизят. Другое дело – яблоки, капуста, в первую очередь -белокочанная и брокколи, зеленая фасоль, листовые салаты и т. п. Они успешно снижают уровень глюкозы в крови, поэтому эндокринологи рекомендуют есть их на завтрак, обед и ужин. Причем не только диабетикам, а всем, кто хочет избежать резких скачков сахара.

6. Замедляют потерю памяти

Зеленые листовые овощи замедляют старение мозга и помогают избежать возрастных проблем с памятью, сообщает  журнал Neurology. В пятилетнем исследовании принимали участие почти 1000 человек старше 80 лет. Участники периодически отчитывались о том, что едят, и проходили когнитивные тесты. Оказалось, у любителей шпината, салата латук и капусты память и мыслительные способности ухудшались существенно медленнее, чем у тех, кто зеленью пренебрегал. К концу исследования разница в когнитивных способностях была такой, словно участников разделяли 11 лет жизни. Максимальный бонус получили те, кто съедал не меньше 1,3 порций (около 120 г) зеленых листовых овощей в день. То есть овощи вполне можно расценивать как средство борьбы с деменцией – а это одна из самых болезненных на сегодня проблем.

7. Помогают сбросить вес

Чем больше овощей в меню, тем стройнее человек. Это подтверждают многочисленные исследования по всему миру. Группа португальских и испанских ученых представила на последнем заседании Европейской ассоциации по изучению ожирения данные, что вегетарианская диета почти вдвое снижает риск ожирения. Главные похудательные фишки овощей – они дают чувство сытости, нормализуют углеводный и жировой обмен и практически не оставляют шансов переесть и перебрать калорий.

 

Не судите по цвету

Что бы ни говорили про пользу антиоксидантов, которые содержатся в цветных овощах, в белых овощах – цветной капусте, картофеле, цикории – ценных веществ тоже хватает. В первую очередь, это калий, магний и клетчатка. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, необходимы для здоровья почек и прочности костей. 

Опубликовано: 12 июля 2018 г.

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