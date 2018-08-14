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Здоровье
Теория и практика / Первая помощь

7 ЛЕТНИХ НЕДУГОВ

Летом совсем не хочется думать о болезнях. Но увы, приходится. Поэтому лучше заранее знать где они нас подстерегают.
Опубликовано: 14 августа 2018 г.

Ротавирусная инфекция

Когда тепло и влажно, а в водоёмах с утра до вечера плещутся сотни людей, возникают идеальные условия для размножения и распространения кишечных вирусов. Достаточно единожды не помыть руки или нечаянно заглотнуть водицы при купании, чтобы следующие пару-тройку дней провести с температурой, недалеко от унитаза.

У взрослых болезнь нередко проходит за день, а у детей и пожилых нередко приводит к госпитализации. Тяжелое течение возможно и если в организм одновременно попали сразу несколько «кишечных вирусов», например рота-, астра-, норо- и адено-. Самое интересное, что вирус стал настолько устойчив, что перестал бояться малосолёной прибрежной воды Чёрного моря, и вспышки ротавирусной инфекции каждый год сотрясают побережье от Грузии до Болгарии. От локальных эпидемий всё чаще страдают и пятизвездочные отели, в которых теперь включено буквально всё, в том числе кишечные вирусы. Главное отличие ротавируса и его родственников от кишечных инфекций – они отлично передаются не только фекально-оральным, но и воздушно-капельным путём.

Дизентерия

Всплеск заболеваемости  также приходится на летние месяцы. Причины те же: благоприятная для бактерий тёплая и влажная погода, нарушение правил личной гигиены. Большое количество свежих овощей и фруктов, нередко загрязнены уже «на грядке», мыть их нужно с мылом перед тем, как подать на стол. Важно правильно мыть и зелень, ведь именно она чаще всего становится источником заражения. Делать это следует, разделив пучок на небольшие косички, под струёй проточной воды Заболевание начинается с общего недомогания и подъема температуры, в течение нескольких часов появляются боли в животе , а затем присоединяется частый жидкий стул, который может представлять собой смесь пены, слизи и крови. Заболевший дизентерией нуждается в госпитализации, иначе высоки риски развития серьезных осложнений.

Холера

Это крайне опасное кишечное заболевание встречается в южных регионах нашей страны, но в последние годы холерный вирион обнаруживают при контрольном заборе воды в среднем течении Волги. Особенно часто такое случается в засушливые годы с жарким, продолжительным летом. А вот на отдыхе в южных странах, особенно в Индии и Юго-Восточной Азии, столкнуться с этим заболеванием еще более реально. Чтобы избежать заражения, необходимо не забывать стандартные правила: мыть руки с мылом перед едой и после общественных мест, не пить воды неизвестного происхождения, не есть немытых ягод, овощей и фруктов. Закрывать еду от мух, которые являются переносчиками опасной бактерии.

 Инфекционисты уверены, чтобы избежать заражения кишечными инфекциями, главное – отучить себя от привычки трогать руками лицо и прислонять пальцы к губам. Ведь кишечных возбудителей в большинстве случаев мы внедряем в организм своими руками..

 Потница

Это раздражение кожи, возникающее из-за избыточного количества пота в жаркую и влажную погоду. Высыпания, зуд и потёртости первым делом появляются в области кожных складок: межъягодичных, подколенных, подмышечных. Чтобы вылечить потницу как можно быстрее, рекомендуют чаще проветривать помещение, больше находится на воздухе, носить легкую хлопчатобумажную одежду, принимать душ несколько раз в день. А вот использовать кремы дерматологи не рекомендуют – они лишь ухудшает испарение с кожи.

Фарингит, обострение тонзиллита, ангина

Лето опасно для «людей с большими миндалинами». Холодок кондиционеров, прохладительные напитки, провоцируют боль в горле в самые неподходящие моменты. Хорошо если удастся«заполоскать» обострение тонзиллита за пару дней, но не исключён вариант развития полноценной лакунарной ангины. Чтобы избежать подобного сценария, нужно быть очень внимательным к сквознякам, холодным напитка и мороженому.

Солнечный ожог

В наших широтах получить его можно только летом. Многие ухитряются  обгореть «до костей» за полчаса на дачном шезлонге. Поскольку из-за тонкого озонового слоя среднерусской равнины достигают ультрафиолетовые лучи самого вредного спектра. Поэтому – используем солнцезащитные крема среднего уровня защиты даже на пляжах Оки и Клязьмы. А в случае появления ожогов убираем кефир в холодильник и используем наружные средства для первой помощи при термических ожогах.

Тепловой и солнечный удар

Это тоже типично летняя история. Первый удар возникает при долгом нахождении на открытом солнце (обычно развивается чуть раньше ожогов и чем-то помогает их избежать), второй не требует попадания прямых солнечных лучей, ему нужно чтобы было подушнее и повлажнее. И тот и другой удары представляют собой вегетативную реакцию на срыв механизмов терморегуляции, и в принципе не опасны. В обоих случаях пострадавшего нужно отнести в тень, смочить лицо и тело водой, а на голову положить мокрое полотенце.

Опубликовано: 14 августа 2018 г.

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