Подпишись на новости
Здоровье
Семья / Женское здоровье

6 вопросов маме

Любая женщина может заранее узнать о возможных проблемах со здоровьем и даже избежать их, если заранее задаст всего несколько вопросов своей матери
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

1. Про менструальный цикл

Был ли он регулярным? Болезненным? Нерегулярный цикл – один из показателей синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Это эндокринное заболевание, которым страдает 5-10% женщин. Его «расцвет» приходится на 30 лет, но первые симптомы проявляются еще в период полового созревания.  Среди других симптомов – набор веса, акне, «усики» над верхней губой. Иногда СПКЯ становится причиной бесплодия. Одна из основных причин развития этого заболевания – генетическая. Болезненные менструации могут навести на мысль и об эндометриозе, который также может стать причиной нарушения репродуктивной функции. Зная об особенностях цикла матери, врачу проще будет оценить ваши собственные симптомы и, если понадобится, вовремя начать лечение.

2. Про осложнения беременности

Были ли гестационный диабет или гипертония? Если были, то с вами это тоже может произойти – наследственный фактор здесь играет не последнюю роль. Важно спросить и про случаи самопроизвольного прерывания беременности – если были, то сколько раз? Повторяющиеся выкидыши могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях – например, нарушении свертываемости крови. Такие отклонения от нормы часто имеют генетическую природу и могут передаваться от матери к дочери.

3. Про рак груди и яичников

Если он был, то в каком возрасте и на какой стадии был обнаружен? Были ли в семье другие случаи онкологических заболеваний? Рак груди с ранним началом, то есть до 40 лет, как правило, имеет наследственный характер и связан с мутациями в двух генах. Достаточно часто заболевание сопровождается развитием опухолей в яичниках (вспомним  историю Анжелины Джоли, ее матери и тети). Поэтому если в вашей семье были случаи рака груди и яичников, возможно, вам понадобится консультация генетика.

4. Про гипертонию и диабет

Если гипертония и диабет развились у нее в достаточно молодом возрасте, это риски для вас. Поэтому нужно вовремя проводить обследования, изменить образ жизни – больше двигаться и правильно питаться. Это важно: сердечно-сосудистые заболевания и диабет по-прежнему в списке лидирующих причин смертности в мире.

5. Про менопаузу

В каком возрасте она началась? Как все было? Скорее всего, сценарий, по которому проходила менопауза вашей матери, повторится и у вас. В этот период может появиться множество проблем со здоровьем: депрессия, тревожные расстройства, набор веса, заболевания сердца, неврологические проявления. Лучше заранее представлять, когда это начнется – в 40 лет или в 50. Для репродукционных планов это тоже важно. Вы хотите детей, но оставляете этот вопрос на «потом»? Не самое мудрое решение, если у матери был ранний климакс. Тут даже ЭКО не поможет. Также стоит поинтересоваться, какие у мамы были симптомы – приливы, ночная потливость, перепады настроения и т. д. Велика вероятность, что и вас это не минует.

6. Про остеопороз

Остеопороз у женщин в постменопаузу, бывает гораздо чаще, чем проблемы с сердцем, инсульты и рак вместе взятые. Падения при остеопорозе часто заканчиваются сложными переломами, которые влияют на всю дальнейшую жизнь – как правило, существенно снижая ее качество. Семейная история остеопороза очень важна, и если у близких родственников есть это заболевание, нужно рассказать об этом лечащему врачу. Замедлить потерю костной ткани даже если с наследственностью не повезло помогут отказ от курения, витамин Д и кальций плюс силовые тренировки.

 

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Покажи язык! «Сэкономить время и вовремя записаться к нужному врачу поможет... регулярный осмотр собственного языка. О каких заболеваниях может рассказать налет на языке? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте.Я Саша мне 24. У меня такая проблема писаю нормально, член стает, но в...
уважаемый александр, думаю особых проблем нет посоветуйтесь с урологом, мржет быть необходимо...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Мне 17 лет. 6 месяцеы красилась на черный цвет т заметила, что у мены...
Здравствуйте! Первое, что нужно понять в данной ситуации - окрашивание волос и выпадение их...
Задать вопрос

Последние комментарии

metlatatu [1 час назад]
спасибо
SoltLover [14 часов назад]
Это потому что вы этими таблетками просто убирали сами симптомы, а необутин можно сказать помимо...
Мари-мари [15 часов назад]
У меня у самой метеоризм, и от него я скажу вам так просто не избавиться. Я столько таблеток...

Еще в рубрике

Менструальный цикл: как меняется организм женщины

Основываясь на знаниях об изменениях, которые...

ЗГТ: когда сказать "стоп"?

Невзирая на все плюсы ЗГТ, важно знать, когда пора...

Послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия, о которой не слышали наши...

Ольга Кавер: "Когда причины бесплодия - в голове"

Наш гость: Ольга Кавер, психолог, автор методики по...

Шпильки в цифрах и фактах

​В 1954 году был совершен переворот в мире моды...

Молочница: причины, симптомы, лечение

Микробы и грибки повсюду: они заселяют тело человека...

Варикозное расширение вен – женская болезнь

Лечение хронической венозной недостаточности...

Антидепрессанты: пилюля счастья

Симптомы депрессии знакомы многим, и все чаще люди...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 