6 вопросов маме

Любая женщина может заранее узнать о возможных проблемах со здоровьем и даже избежать их, если заранее задаст всего несколько вопросов своей матери

1. Про менструальный цикл

Был ли он регулярным? Болезненным? Нерегулярный цикл – один из показателей синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Это эндокринное заболевание, которым страдает 5-10% женщин. Его «расцвет» приходится на 30 лет, но первые симптомы проявляются еще в период полового созревания. Среди других симптомов – набор веса, акне, «усики» над верхней губой. Иногда СПКЯ становится причиной бесплодия. Одна из основных причин развития этого заболевания – генетическая. Болезненные менструации могут навести на мысль и об эндометриозе, который также может стать причиной нарушения репродуктивной функции. Зная об особенностях цикла матери, врачу проще будет оценить ваши собственные симптомы и, если понадобится, вовремя начать лечение.

2. Про осложнения беременности

Были ли гестационный диабет или гипертония? Если были, то с вами это тоже может произойти – наследственный фактор здесь играет не последнюю роль. Важно спросить и про случаи самопроизвольного прерывания беременности – если были, то сколько раз? Повторяющиеся выкидыши могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях – например, нарушении свертываемости крови. Такие отклонения от нормы часто имеют генетическую природу и могут передаваться от матери к дочери.

3. Про рак груди и яичников

Если он был, то в каком возрасте и на какой стадии был обнаружен? Были ли в семье другие случаи онкологических заболеваний? Рак груди с ранним началом, то есть до 40 лет, как правило, имеет наследственный характер и связан с мутациями в двух генах. Достаточно часто заболевание сопровождается развитием опухолей в яичниках (вспомним историю Анжелины Джоли, ее матери и тети). Поэтому если в вашей семье были случаи рака груди и яичников, возможно, вам понадобится консультация генетика.

4. Про гипертонию и диабет

Если гипертония и диабет развились у нее в достаточно молодом возрасте, это риски для вас. Поэтому нужно вовремя проводить обследования, изменить образ жизни – больше двигаться и правильно питаться. Это важно: сердечно-сосудистые заболевания и диабет по-прежнему в списке лидирующих причин смертности в мире.

5. Про менопаузу

В каком возрасте она началась? Как все было? Скорее всего, сценарий, по которому проходила менопауза вашей матери, повторится и у вас. В этот период может появиться множество проблем со здоровьем: депрессия, тревожные расстройства, набор веса, заболевания сердца, неврологические проявления. Лучше заранее представлять, когда это начнется – в 40 лет или в 50. Для репродукционных планов это тоже важно. Вы хотите детей, но оставляете этот вопрос на «потом»? Не самое мудрое решение, если у матери был ранний климакс. Тут даже ЭКО не поможет. Также стоит поинтересоваться, какие у мамы были симптомы – приливы, ночная потливость, перепады настроения и т. д. Велика вероятность, что и вас это не минует.

6. Про остеопороз

Остеопороз у женщин в постменопаузу, бывает гораздо чаще, чем проблемы с сердцем, инсульты и рак вместе взятые. Падения при остеопорозе часто заканчиваются сложными переломами, которые влияют на всю дальнейшую жизнь – как правило, существенно снижая ее качество. Семейная история остеопороза очень важна, и если у близких родственников есть это заболевание, нужно рассказать об этом лечащему врачу. Замедлить потерю костной ткани даже если с наследственностью не повезло помогут отказ от курения, витамин Д и кальций плюс силовые тренировки.

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.