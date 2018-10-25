6 СПОСОБОВ НЕ ПРОСТУДИТЬСЯ, ПРОМОЧИВ НОГИ

Осенью погода переменчива. Что делать, если вы промерзли, или промочили ноги.

Придя домой, примите горячий душ

Не зря первым лекарством от простудных заболеваний всегда считалась баня. Если холод, особенно при большой влажности, подавляет иммунную систему то тепло, напротив, способствует восстановлению защитных сил организма. При этом важно не перегреться и не переохладиться после. Хорошим помощником будет гель для душа с добавлением мёда, полезно сделать легкий массаж спины и груди. Это улучшит кровообращение в области бронхов и легких.

Cъешьте лимон

Витамин С помогает бороться с бактериями и вирусами. Ударную дозу витамина можно получить, выпив несколько таблеток аскорбиновой кислоты, а можно съев лимон. Если не переносите кислого вкуса, лимон можно порезать колечками и слегка просыпать сахарным песком. Через полчаса он станет менее кислым. Людям, страдающим гастритом и язвенной болезнью с повышенной кислотностью, лучше принять таблетки аскорбиновой кислоты или поливитамины.

Промойте нос, прополощите горло .

Любая простуда начинается с активации микрофлоры, обитающей на слизистой носа и миндалинах. Осенью на фоне снижения местного иммунитета, туда чаще всего заселяются вирусы. Мы думаем, что простудились, а на самом деле переносим респираторную вирусную инфекцию. Лучший способ избавиться от вирусов на ранней стадии – механический. Хорошо высморкайте нос, обильно промойте его водой, в идеале с нежным, гипоаллергенным мылом. Как вариант – гель для душа для интимных зон. Несколько раз прополаскайте горло раствором антисептика, который обычно применяется при ангине или лечении обострений тонзиллита.

Выпейте горячего чая с мёдом

Согреться нужно не только снаружи, но и изнутри. Лучший вариант внутреннего прогрева – выпить горячего чая с несколькими ложками мёда. Мёд ускоряет обмен веществ и даже немного повышает температуру тела, не зря после чая с мёдом мы потеем, а ещё он стимулирует мочеотделение. Этому же способствует чай. То есть организм получает своего рода детоксикацию, и если даже бактерии успели выделить в кровь свои токсины, чай с мёдом поможет как можно скорее их вывести. А ещё поддержит иммунитет.

Вечером попарьте ноги в горячей воде

Ноги – особая рефлексогенная зона. О том, что их нужно держать в тепле, говорит не одна народная мудрость. Если пришлось их промочить, желательно как можно быстрее согреть. Лучший «бабушкин» способ - попарить ноги в тазике с горячей водой. Доказательной медицине этот способ неизвестен, с другой стороны, если есть безопасный шанс избежать развития простуды, почему бы им не воспользоваться. В сети есть немало рецептов, что можно добавить в воду для лучшего эффекта, но основное действие реализуется за счёт высокой температуры.

На ночь наденьте шерстяные носки

В детстве бабушки насыпали нам перед сном в носки горчицы, и наутро мы нередко просыпались без насморка. Сегодня всё больше работ о возможной рефлекторной связи стоп со слизистой оболочкой носоглотки. Носки можно надеть после того, как попарили ноги, а можно и просто так, если посидеть над горячим тазиком не получилось. Хуже – точно не будет!

Спорные пятьдесят грамм.

В народе бытует стойкое мнение, что если, переохладившись, выпить крепкого, то не заболеешь, врачи это регулярно опровергают. А истина, как всегда, посередине. Алкоголь, как и мёд, способствует пото - и мочеотделению, а значит, помогает детоксикации. Плюс в небольших дозах стимулирует иммунную систему. Главное – вовремя остановиться и не пить больше 40 грамм сорокаградусного напитка, ведь в этом случае действие на иммунитет будет уже подавляющим, и алкоголь может сам стать источником токсинов.

Опубликовано: 30 октября 2018 г.