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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

6 ПРИЧИН НЕСВЕЖЕГО ДЫХАНИЯ

«Свежее дыхание облегчает понимание»– учил нас рекламный слоган 90-х. Это действительно так, если учесть, что запах изо рта может оказаться настолько неприятным, что дальнейшее общение становится невозможным.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 января 2019 г.

1.Плохая гигиена полости рта

Гниение фрагментов пищи, попавшей в межзубные пространства – одна из самых частых причин неприятного запаха. Для того,  чтобы бактерии ротовой полости начали активно размножаться и перерабатывать оставшуюся во рту пищу, достаточно 1-2 часов. После этого начнёт появляться неприятный, гнилостный запах. Особенно сильно он выражен  утром, если вечером вы почистили зубы недостаточно качественно. Стоматологи советуют полоскать полость рта водой посла каждого приёма пищи, использовать зубную нить (флосс) для извлечения кусочков пищи из труднодоступных мест, а дома завести ирригатор – прибор, который промывает их струёй воды под высоким давлением.

2.Кариес

Кариозные зубы также являются частой причиной неприятного запаха. Дело в тех же бактериях, которые живут и размножаются на поверхности повреждённого зуба, а продукты их жизнедеятельности лишают свежести наше дыхание. Единственный вариант раз и навсегда избавиться от запаха при кариесе – залечить его. Санация всех кариозных зубов гарантировано улучшит свежесть вашего дыхания.

3.Заболевания дёсен

Пародонтоз, пародонтит, гингивит – воспалительные заболевания дёсен это всегда те же самые бактерии, плюс побочные эффекты хронического воспаления – отёк, появление налёта, зубного камня. Нередко именно неприятный запах является первым симптомом, который приводит людей к стоматологу, и уже потом диагностируется то или иное заболевание дёсен. И это хорошо, ведь из-за патологии десён со временем начинают страдать зубы. Сегодня существуют различные эффективные методы лечения, позволяющие улучшить состояние дёсен и избавить от неприятного запаха.

4.Сухость во рту

Нередко причиной неприятного запаха является сухость во рту. Образующийся на поверхности языка и щёк налёт представляет собой сконцентрированную выжимку веществ слюны, которые моментально заселяют бактерии. Поэтому если у человека «сухой рот», практически всегда появляется неприятный запах. Причиной самой сухости может оказаться обезвоживание, сахарный диабет, последствия отравления, злоупотребление алкоголем и кофе, курение. А иногда и более редкие заболевания, например синдром Шегрена. В любом случае, если вы заметили, что вас часто беспокоит жажда, во рту постоянно сухо, а тут ещё появился неприятный запах - обратитесь к терапевту.

5.Хронический тонзиллит

Хроническое воспаление миндалин, как правило, ассоциируется с их гипертрофией. Увеличенные в размерах миндалины содержат лакуны – извилистые углубления, в которые могут забиваться кусочки пищи. Кроме того, при обострении заболевания на поверхности миндалин можно увидеть гнойные пробки. И то, и другое вносит свою лепту в появление неприятного запаха.

6.Гастрит, колит

Заболевания желудочно-кишечного тракта, в первую очередь его верхних отделов (гастрит, бульбит, хронический холецистит и панкреатит) вызывают нарушение переваривания пищи, её застой в желудке, и как следствие – появление неприятного запаха. При этом запах обычно усиливается через некоторое время после приема пищи (1-2 часа), то есть четко связан с начальными процессами переваривания. Пожалуй, поиск связи неприятного запаха с проблемами желудка и кишечника требует самого большего числа обследований: потребуются гастроскопия,  УЗИ, анализы крови и мочи, при необходимости может быть назначена компьютерная томография.

 Как проверить, пахнет ли у вас изо рта?

-Запястный тест. Для этого достаточно лизнуть языком собственное запястье, дать слюне высохнуть и понюхать. Оставшийся запах передаёт основной оттенок запаха из вашего рта, единственное, он значительно слабее.

-Ладошковый тест. Необходимо на фоне обычного (не глубокого) дыхания, медленно выдохнуть воздух в сложенную ладошку и сразу же вдохнуть его обратно. Обычно используют именно этот способ, но по эффективности он уступает запястному.

-Тест с ложкой. Возьмите чайную ложку и несколько раз проведите ей по поверхности языка. В идеале на ней должно остаться немного налёта и слюны. Понюхайте ложку и получите полную картину вашего запаха.

 

 Галитофобия – психический синдром, заключающийся в маниакальной боязни стать источником неприятного запаха изо рта, ложной уверенности, что все вокруг его ощущают.

 80% случаев неприятного запаха изо рта связана с проблемами в ротовой полости, 10% с заболеваниями ЛОР-органов, и ещё 10% - с патологией желудочно-кишечного тракта, диабетом, онкологическими и другими заболеваниями.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 января 2019 г.

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