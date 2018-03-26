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Здоровье
Источник: Эксперт: Иван Бабин, стоматолог

5 вопросов об электрических зубных щетках

Все, что нужно знать о самом популярном средстве гигиены полости рта
Опубликовано: 26 марта 2018 г.

1. Чем электрическая зубная щетка отличается от обычной?

Эффективностью. Основная задача домашнего ухода за полостью рта– качественное удаление зубного налета и болезнетворных бактерий, являющихся  основной причиной заболеваний зубов и десен. И с этим электрическая щетка справляется в разы лучше обычной. Главный бонус  гаджета в том, что щетка совершает большое количество движений, и это позволяет намного эффективнее справиться с зубным налетом. Сравните сами: обычной  щеткой удается совершить до 500 очищающих  движений в минуту, в то время как электрические способны делать десятки тысяч таких движений.

2. Безопасна ли электрическая щетка?

Совершенно безопасна, если использовать ее правильно – чистить, слегка прикасаясь  к поверхности зубов и краю десен. Миф о том, что такие щетки вызывают кровоточивость десен и вредят качеству эмали, развенчан многочисленными клиническими исследованиями. Этот гаджет, несмотря на то, что совершает большое количество движений в минуту, не оказывает большого давления и безопасен для зубов, десен и пломб.

3. На что обратить внимание, выбирая электрическую щетку?

Головка  щетки должна быть небольшой и удобной, рукоятка комфортно располагаться в руке и не скользить. Современные электрические щетки имеют разнообразный дизайн и ряд дополнительных функций, например: таймер, автоматическое выключение, различные режимы чистки и дополнительные насадки, например, отбеливающую и для труднодоступных мест. Кстати, электрической щеткой можно пользоваться даже детям – ищите пометку «Kids» или «Junior» на упаковке. Часто «детские версии»  имеют яркий дизайн и даже светодиодную подсветку.

4. Как правильно ухаживать за электрической зубной щеткой?

Менять насадку на щетку рекомендуется  раз в три месяца. На самом деле, этот же срок службы имеют обычные механические щетки. Когда вы покупаете электрическую щетку, обычно в  комплекте имеется несколько сменных насадок, помеченных разными цветами. А в некоторых случаях даже удобный ультрафиолетовый дезинфектор. За 5 минут с помощью УФ-лучей с щетинок щетки будут уничтожены накопившиеся микробы.

5. Можно ли пользоваться электрической щеткой во время ношения брекетов?

Можно. Но помимо электрической или механической зубной щетки вам понадобится дополнительные средства гигиены – ирригатор и ершик. При этом стоматологи рекомендуют чистить зубы после каждого приема пищи или хотя бы полоскать рот водой.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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