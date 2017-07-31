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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

5 вопросов о паразитах

Опровергаем мифы, подтверждаем информацию.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 1 августа 2017 г.
Тэги: здоровье печени, паразиты

 1. Если собака лижет человеку лицо, он может заразиться от нее глистами?

Если собака 2 раза в год получает курс глистогонных препаратов, это практически исключено.

2. Опасно ли есть речную рыбу?

-Гельминты есть и в морской рыбе, почти вся рыба на нашей планете заражена паразитами. Но термическая обработка полностью обезопасит от заражения.

3. Можно ли заразиться в городе?

Можно. В детском саду или общественном туалете есть риск подхватить энтеробиоз, на детской площадке – токсокароз, на рынке или в овощном супермаркете – аскаридоз.

4. Самые опасные паразитарные болезни – это удел тропических стран и Сибири?

Не только. Альвеококкоз, эхинококкоз и малярия регистрировались и на территории Московской области. Правда, это были единичные случаи.

5. Какой первый признак гельминтоза?

Первым признаком присутствия паразитов является повышение уровня эозинофилов в крови.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 1 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Паразительный диагноз"

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Консерванты: только вред или необходимость? «Современный обученный покупатель знает, что настоящий продукт не может храниться недели и месяцы. Это неестественно. Чистый продукт является благодатной средой для развития вредных организмов. А если они не развиваются, если продукт не портится – значит, с ним что-то не то. Значит, производитель добавил туда какую-то химию.»
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