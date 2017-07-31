5 вопросов о паразитах

1. Если собака лижет человеку лицо, он может заразиться от нее глистами?
Если собака 2 раза в год получает курс глистогонных препаратов, это практически исключено.
2. Опасно ли есть речную рыбу?
-Гельминты есть и в морской рыбе, почти вся рыба на нашей планете заражена паразитами. Но термическая обработка полностью обезопасит от заражения.
3. Можно ли заразиться в городе?
Можно. В детском саду или общественном туалете есть риск подхватить энтеробиоз, на детской площадке – токсокароз, на рынке или в овощном супермаркете – аскаридоз.
4. Самые опасные паразитарные болезни – это удел тропических стран и Сибири?
Не только. Альвеококкоз, эхинококкоз и малярия регистрировались и на территории Московской области. Правда, это были единичные случаи.
5. Какой первый признак гельминтоза?
Первым признаком присутствия паразитов является повышение уровня эозинофилов в крови.
Опубликовано: 1 августа 2017 г.
Журнальный заголовок: "Паразительный диагноз"
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