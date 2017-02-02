5 приемов против повторного инфаркта

Недавно мы писали об опасности повторного инфаркта. Вот 5 несложных правил, которые помогут снизить его риск.

1. Сделать коронарографию. Если ее не провели в больнице во время инфаркта, обязательно пройдите исследование через 1,5-2 месяца, когда сердце полностью восстановится. Сегодня можно сделать мультиспиральную КТ-коронарографию без прокола артерии и введения катетера в сердце.

Читайте также Бывает ли повторный инфаркт? Как живёт офисный работник Контролировать уровень холестерина. Самые важные показатели - общий холестерин и холестерин, содержащийся в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП). После инфаркта показан постоянный прием статинов: эти препараты снижают уровень холестерина и стабилизируют уже сформировавшиеся бляшки, снижая риск образования тромба.

3. Принимать препараты, разжижающие кровь (антиагреганты) Это может быть аспирин (лучше в защищенной форме, безопасной для слизистой желудка), либо более мощный клопидогрель, либо их комбинация. Выбор препарата зависит от врача.

4.Не реже раза в год проходить осмотр у кардиолога. В него входят нагрузочные тесты (человек идет по беговой дорожке или крутит педали велосипеда, а у него снимают кардиограмму) или суточное мониторирование ЭКГ.

5. Отказаться от вредных привычек. То есть не курить, не злоупотреблять алкоголем, нормализовать вес, правильно питаться, получать достаточную физическую нагрузку.