Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

5 приемов против повторного инфаркта

Недавно мы писали об опасности повторного инфаркта. Вот 5 несложных правил, которые помогут снизить его риск. 
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 2 ферваля 2017 г.
Тэги: сердце и сосуды

1. Сделать коронарографию. Если ее не провели в больнице во время инфаркта, обязательно пройдите исследование через 1,5-2 месяца, когда сердце полностью восстановится. Сегодня можно сделать мультиспиральную КТ-коронарографию без прокола артерии и введения катетера в сердце. 

Читайте также

Бывает ли повторный инфаркт?

Как живёт офисный работник

2. Контролировать уровень холестерина. Самые важные показатели - общий холестерин и холестерин, содержащийся в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП). После инфаркта показан постоянный прием статинов: эти препараты снижают уровень холестерина и стабилизируют уже сформировавшиеся бляшки, снижая риск образования тромба.
3. Принимать препараты, разжижающие кровь (антиагреганты) Это может быть аспирин (лучше в защищенной форме, безопасной для слизистой желудка), либо более мощный клопидогрель, либо их комбинация. Выбор препарата зависит от врача. 
4.Не реже раза в год проходить осмотр у кардиолога. В него входят нагрузочные тесты (человек идет по беговой дорожке или крутит педали велосипеда, а у него снимают кардиограмму) или суточное мониторирование ЭКГ. 
5. Отказаться от вредных привычек. То есть не курить, не злоупотреблять алкоголем, нормализовать вес, правильно питаться, получать достаточную физическую нагрузку.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 2 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "В одну воронку"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Консерванты: только вред или необходимость? «Современный обученный покупатель знает, что настоящий продукт не может храниться недели и месяцы. Это неестественно. Чистый продукт является благодатной средой для развития вредных организмов. А если они не развиваются, если продукт не портится – значит, с ним что-то не то. Значит, производитель добавил туда какую-то химию.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Курбатова Елена,
врач-терапевт
Вопрос: Елена, здравствуйте! Хорошего Вам настроения и дня замечательного! Ровно неделю назад...
Здравствуйте. Бронхомунал можно добавить и в настоящий момент, но лучше все-таки это сделать...
Задать вопрос
Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте Доктор! Маммолог отправил меня 8 мес.назад сдать на все гормоны...
Добрый день! Ваш уровень повышенного пролактина не значимый (значимый более 1000, при...
Задать вопрос

Последние комментарии

YAna [2 дня назад]
спасибо за информацию, сама напоролась на капли сосудосуживающие и была совсем не рада, был...
sati [2 дня назад]
очень понравилась статья. Особенно 10 заблуждений о формагеле. Все ставит по своим местам - все...
Кирусик [3 дня назад]
Когда мой ребенок жалуется на головную боль, боль в суставах, озноб и у него начинает...

Статьи на тему

Бывает ли повторный инфаркт?

Бессимптомный инсульт

Устаревшие лекарства: чем не стоит лечиться

Осторожно: тромб!

Рафаэль Оганов: «У проблем с сердцем всегда есть причины»

Еще в рубрике

Бывает ли повторный инфаркт?

Один из главных мифов про инфаркт: второго раза...

Профилактика гриппа

Специалисты зафиксировали в Подмосковье за прошлую...

Диагноз «кишечный дисбактериоз»: правда или миф?

Мне поставили диагноз «кишечный дисбактериоз»...

Бессимптомный инсульт

Сделала МРТ головного мозга, и доктора сказали, что...

Вопрос-ответ: уровень холестерина

У меня повышен холестерин, но за счёт «хорошей» его...

Вылечить простуду перцем

Правда ли, что простуду можно вылечить, если, когда...

Зрение: 10 удивительных фактов о зрении

Хотите чуда прямо сейчас? Закройте на минуту глаза...

БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 