5 мифов о пластической хирургии

Пять самых распространенных мифов о пластической хирургии: правда или нет?

МИФ 1. Нужно делать круговую подтяжку до менопаузы, иначе будет поздно.

Нет. «Некоторые клиентки действительно считают, что пластику следует планировать до гормональных изменений, иначе после операции лицо «поплывет», - говорит пластический хирург Дмитрий Скворцов. - На самом деле круговую подтяжку можно сделать и в 60, и в 70 лет. Вопрос в другом: почему именно ее? Это довольно травмирующая серьезная операция. Сейчас пластическая хирургия уходит от радикальных вмешательств. Хороший врач подберет несколько малотравматичных операций вместо одной масштабной. Например, можно отдельно поработать над зоной век, сделать взгляд открытым, что визуально поднимет брови – это блефоропластика. Или поправить подбородок, контур лица. Такие процедуры займут около часа под местной анестезией, а еще через час вы сможете вернуться домой. Проще, безопаснее и дешевле, чем круговая подтяжка. И эффект более мягкий, деликатный. Само собой, каждую ситуацию нужно обсуждать индивидуально: вполне возможно, что конкретно вашу проблему вообще можно решить биоревитализацией или уколами красоты».

МИФ 2. После пластических операций всегда остаются шрамы.

Да. Но есть исключение - эндолигатурный лифтинг. В 2014 году эта антиэйдж-методика произвела фурор в мире эстетической хирургии. Принципиальная новизна метода в том, что хирург делает небольшие проколы, а не классические разрезы. По большому счету, это успешный синтез подтяжки нитями и лицевой пластики. Но результат держится заметно дольше, чем после введения нитей, а реабилитация занимает 8-10 дней вместо 20-30 недель, которые требует полноценная пластическая операция. «Эндолигатурный лифтинг прекрасно справляется с общим провисанием тканей лица, выраженными брылями, возрастным изменением формы подбородка, - говорит пластический хирург Андрей Романов. – Сначала врач делает два небольших прокола за ухом и на скуле. Потом, отсоединив кожу от мышц, протягивает под ней от одного прокола до другого особую хирургическую нить, стягивает обвисшие мышцы и сшивает проколы. Через полгода нить рассасывается, а мышцы к тому времени успевают подтянуться и в таком положении прирасти к коже». Операция длится меньше часа, из клиники выписывают на следующий день, а эффект держится до восьми лет. И, главное - метод не оставляет ни рубцов, ни шрамов. Пока в России эндолигатурный лифтинг доступен только в нескольких столичных клиниках.

МИФ 3. Единственный способ исправить форму носа – ринопластика.

Существует альтернатива - метод инъекционной коррекции. Такую процедуру называют «жидкий нос». С помощью введения филлеров можно поправить контур спинки носа, изменить силуэт кончика. «Коррекции поддается даже горбинка, - замечает пластический хирург Дмитрий Скворцов. – Для этого сверху и снизу от нее делаются проколы, после чего вводится препарат на основе гиалуроновой кислоты, коллагена и филлеров. Конечно, полностью горбинку таким способом убрать нельзя. Но препарат заполняет под кожей пространство таким образом, что носовая линия визуально выравнивается». Ботулотоксин поможет добиться расслабления мышц, и это скорректирует форму крыльев носа. Чтобы зрительно уменьшить нос на пару сантиметров, потребуется всего 3-5 сеансов. Отек пройдет на следующий день, а уже через трое суток будет виден окончательный результат. Минус один, но серьезный: филлеры рассасываются в среднем через полгода.

МИФ 4. Проблему нависших век решит только хирургическая коррекция.

Возрастную проблему нависающего, или опущенного верхнего века решает американская новинка - броулифтинг. Процедура призвана приподнять брови, сделав взгляд более открытом. Броулифтинг можно использовать не только как anti-age методику: таким способом корректируется проблема нависшего века уже после 25 лет Операция проходит под местной анестезией. Врач подтягивает кожу несколькими швами, используя эндотины – патчи из рассасывающихся биологических полимеров. У броулифтинга масса бонусов. Разглаживаются морщинки вокруг глаз, подтягиваются височные складки, уходят небольшие мимические заломы на лбу. Маленькие швы с прозрачными эндотинами хирурги ловко прячут в зоне роста волос. Выходить в свет после операции можно уже через пару дней. Эффект от процедуры держится до 2 лет.

МИФ 5. Высокие скулы визуально молодят, поэтому лучшая антиэйдж-терапия – инъекции.

«Худые от природы лица моделей с прорисованными скулами действительно выглядят красиво, - считает пластический хирург Отари Гогиберидзе. - Но когда мы говорим не о естественных данных, а о кардинальном изменении анатомического строения лица, это уже совсем другая история. Как правило, искусственно созданная впалость щек визуально старит».

Один из самых актуальных сейчас способов подчеркнуть скулы - удаление так называемых комков Биша - жировых припухлостей рядом с жевательной мышцей (именно такую операцию сделала дочь президента США Иванка Трамп). Этот метод уже грозит обогнать по популярности традиционные инъекции филлеров в область скул. «Выбор миссис Трамп мне понятен, - говорит пластический хирург Валерий Якимец. - У комков Биша несколько иная природа, чем у других жировых отложений, они есть даже у очень худощавых девушек. Результат операции сохраняется на всю жизнь, и с ее помощью можно избежать или замедлить углубление носогубных складок, опущение щек, обвисание участков кожи в зоне нижней челюсти и шеи. Особенно подходит метод полным женщинам, чье лицо комки Биша со временем просто стягивают вниз».