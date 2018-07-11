5G: УМНЫЙ РАЙ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?

К 2020 году в крупных городах России появятся сети 5G. К 2024 они доберуться и до более мелких. Что это будет значить для каждого из нас?

Холодильник выбирает в интернет-магазине ингредиенты для запланированного ужина; чайник при приближении хозяина сам включается, а кондиционер, оперативно приводит в норму климат в доме; машины договариваются о выборе маршрутов в объезд пробок; почтовый дрон доставляет подарок, как волшебник в голубом вертолете; а телевизор делает подборку фильмов и передач, исходя из комментариев в соцсетях или поисковых запросов, полученных от связанного с ним телефона…

Для всего этого умного рая требуется совсем немного - устойчивый сигнал связи и высокая скорость передачи огромного объема данных с задержкой не больше 1 миллисекунды. И представьте себе: нет проблем! Название этому достижению или проклятию человечества –5G.

БОЛЬШИЕ, НО ПО 5, ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ, НО ПО 4?

Вы думаете, что 3, 4, 5G – это почти одно и то же? Как разные модельки одного смартфона? Ну корпус изменился, ну картинка получше стала…

Ничего подобного. Член научно-консультативного комитета международной электромагнитной программы Всемирной организации здравоохранения, доктор биологических наук Олег Григорьев объясняет: «Пятое поколение связи (5G) подразумевает принципиально другую антенну, непохожую на то, что было и есть сейчас. Возьмем любую базовую станцию, хоть сотовую, хоть Wi-Fi. Она – ненаправленная, или широконаправленная: то есть, от нее идет основной луч, и связь осуществляется за счет энергии рассеивания этого луча, которую «подхватывают» наши телефоны.

Антенна 5G устроена по-другому, на ней как бы много маленьких антенн, работающих в миллиметровом диапазоне, то есть на крайневысоких частотах (КВЧ). Поэтому нет основного луча, от которого идет рассеивание, и телефон то ловит сигнал, то теряет его. Луч от маленькой антенны «берет» вас (ваш девайс) и перемещается вместе с вами».

Иными словами, предполагается точная «сцепка» девайса с лучом, за счет чего подключение к интернету будет бессбойным. Казалось бы – хорошо! Какая нам, разница, как работает антенна, которая делает нашу жизнь комфортнее? Но вот тут и начинается самое важное!

ГДЕ ЖЕ ОВАЦИИ?

Если сейчас негативное воздействие мобильного телефона проявляется, лишь когда мы разговариваем, прижимая его к щеке, или если он включен и заряжается всю ночь возле подушки, то в умном мире облучение станет постоянным и практически неизбежным. Потому что подключено к сети будет буквально все и очень надежно.

«Умный мир является той социальной трансформацией общества, к которой мы должны привыкнуть. Мы, абоненты-обыватели, станем своеобразным информационным датчиком: наши действия, передвижения — вся информация о нас будет собираться в дата-центрах и обрабатываться. Больше нельзя ничего скрыть», - говорит заместитель генерального директора по инновационным технологиям Национального исследовательского института технологий и связи Валерий Тихвинский.

Но дело отнюдь не только в социально-этических вопросах. В июле 2017 года состоялось заседание ВОЗ, на котором выступил представитель Международного союза электросвязи (ITU), сообщив прекрасные новости о скорейшем повсеместном внедрении 5G.

«Вместо восторгов аудитория высказала возмущение: ведь нет ни исследований, ни нормативов, ни средств измерений, ни методов измерений – ничего! – рассказывает Олег Григорьев. – Однако в инфраструктуру 5G инвестированы сотни миллиардов долларов, и сегодня на этом аргументе все дискуссии заканчиваются...»

Зато начинаются общественные кампании: уже собраны 300 подписей действующих ученых, убежденных, что 5G внедрять нельзя.

УЧЕНЫЕ ПРОТИВ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО

Почему ученым не нравится эта футуристическая перспектива? В первую очередь, из-за хронического электромагнитного облучения, к которому нас приговаривает 5G.

Отрецензировано и перепроверено множество исследований из разных стран. На них ссылаются ученые в коллективном послании к ВОЗ и ЕС, о них пишет и профессор биохимии и медицины Мартин Полл из Университета Вашингтона (США). Ссылаясь на десятки и сотни научных работа, он приводит восемь доказанных негативных эффектов электромагнитных полей сотовой связи: от повреждения ДНК до нервно-психических расстройств, рака,мужского бесплодия, эндокринных нарушений и дополнительного оксидативного стресса.

В нашем еще не настолько продвинутом мире базовые станции (антенны сотовой связи и wi-fi) уже незаметно переместились с крыш на улицы. Мачты, увешанные всевозможными коробками, теперь негармонично дополняют облик города и, главное, создают электромагнитное загрязнение там, где мы ходим, гуляем, ждем автобуса и т.д. И это лишь начало!

Антенны 5G, для того чтобы дивный новый мир с интернетом вещей работал без сбоев, должны быть расположены примерно каждые 200-300 м, ведь речь идет о сверхкоротких волнах с быстрым затуханием. «Если в России формируется сеть 5G, - объясняет Олег Григорьев, - мы получим еще кучу новых базовых станций не вместо тех, которые уже есть, а плюс к ним. В России до сих пор в ходу телефоны первого поколения! И все это будет работать одновременно. Уже сегодня житель мегаполиса, даже если он не является активным пользователем мобильного телефона, получает такое же облучение, какое раньше получал человек на вредном производстве, связанном с электромагнитными полями. Только тогда ему полагались дополнительный отпуск (целых 12 рабочих дней плюс к стандартным 28!) и какие-то другие компенсации ».

А теперь блуждая в разнообразных электромагнитных полях беспроводных сетей, мы еще сами будем за это доплачивать. Между тем, чем сложнее «букет», тем более выражена реакция нервной системы – уверяет наш эксперт. «Ведь нервная система реагирует именно на импульсы, на изменения, которые постоянно будут происходить в столь богатом электромагнитном фоне».

5G ЭПОХИ 70-Х

Лоббисты уверяют, что биоэффекты 5G если и возможны, то не существенны. Ведь это нетепловое излучение, поглощается оно в коже, не глубже миллиметра – сущие пустяки… Однако они лукавят.

Когда-то, во времена ярких клешей и мини-юбок, виниловых пластинок и аналоговых телефонов с дисками, в Советском Союзе была разработана КВЧ-терапия (крайне-высокочастотная терапия), когда с помощью воздействия электромагнитных волн миллиметровых частот – тех самых, на которых базируется 5G – лечили и продолжают лечить травмы, язву желудка, гипертонию, нейродермиты и огромное множество других заболеваний. Олег Григорьев объясняет: «Происходит это за счет действия миллиметровых частот нетепловой интенсивности на нервные окончания, которые широко представлены на поверхности кожи и, действительно, влияют буквально на все– иными словами, обеспечивают терапевтический эффект. На основе этого изобретения внедрено и эксплуатируется оборудование, прописаны регламенты, лечатся и вылечиваются тысячи людей».

Так, может быть, 5G, наоборот, еще и всех нас вылечит, как говорила героиня известного фильма той самой эпохи? Идешь себе по улице, где вместо деревьев – аллея мачт с антеннами бесперебойной связи и заодно физиотерапию получаешь… Но Олег Григорьев не согласен: «Терапевтическое действие КВЧ соотносится с аккупунктурой, люди годами выверяли, подбирали нужные частоты, время, дозы, области воздействия... С антеннами так не получится. Все эти рецепторы и нервные окончания начнут сходить с ума. То есть эффект мы получим, нелепо говорить об отсутствии эффекта миллиметровых волн на человека, но какой – предсказать невозможно».

Поэтому,если в ваши планы не входит переселиться в долины Прованса, где обосновалась и живет натуральным хозяйством, а также за счет социального пособия коммуна французов, признанных жертвами электромагнитной чувствительности (EHS), то единственное, что вам остается

Устраивать себе каникулы на природе при полном отсутствии девайсов

Дома оборудовать так называемые зоны депривации, например, спальня и детская, куда нашим электронным спутникам вход воспрещен

Чтобы избежать электромагнитного облучения извне, дом я вполне можно превратить в крепость (или тихую гавань) с помощью радиозащитной пленки на окнах, радиозащитных обоев, текстиля и даже штукатурки.

Установить на телефон приложение-счетчик электромагнитного облучения и контролировать свою дозу.

НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВУЕТ!

Калифорния, колыбель цифровых технологий, взбунтовалась против 5G. Губернатор Джерри Браун наложил вето на закон о распространении антенн системы 5G на территории штата. Именно в связи с рисками для здоровья людей – вопрос недостаточно изучен.

Опубликовано: 11 июля 2018 г.