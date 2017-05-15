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Здоровье
Теория и практика / Инновации

4 вопроса о реставрации зубов

Изготовить винир или коронку теперь можно всего за один прием у стоматолога. Тему раскрывает наш эксперт.
Автор: Светлана Литвинова
Опубликовано: 18 мая 2017 г.
Тэги: стоматология
Эксперты

Дмитрий Гершевич Ланцет
главный врач стоматологической клиники «Ланцет»


1. В чем отличие этого метода?

 Главное - вместо традиционного слепка используется трехмерная видеокамера, а вместо слепочных масс - оперативная память компьютера. При помощи 3D камеры изображение фиксируется на экране монитора, и стоматолог приступает к построению конструкции, имея возможность в любой момент скорректировать свою работу.

На экране монитора тщательно моделируется недостающая часть зуба. Изображение увеличено в 12 раз, что позволяет значительно повысить точность конструирования. После прорисовки всех линий, компьютер вычисляет объем винира или коронки и передает эти данные в шлифовальный блок, который с высокой точностью вытачивает алмазным резцом нужную конструкцию. Через 10-20 минут, в зависимости от степени сложности, изделие готово, и можно приступать к его примерке и фиксации.

2.Помимо оперативности, в чем еще преимущества метода 3D-моделирования ?

Плюсов много. Например, тонкую и прочную реставрацию можно делать на живых зубах: нет необходимость удалять нерв, как это было в прошлом..

Кроме того, прочность фарфора, использующегося для коронок и виниров  выше, чем у металлокерамической коронки. В некоторых случаях мы используем материалы  многократно превышающие прочность эмали зубов. Хочу еще раз сказать, что при экспресс-реставрации врач, сканируя зубы цифровой камерой, не дотрагивается до эмали. Это важно для людей, которые не переносят ощущения слепочной массы во рту.

Кроме протезирования на зубах, фрезерный модуль может протезировать и на имплантатах, причем с той же точностью. Если необходимо, можно изготовить временные коронки длительного ношения.. Но главным преимуществом, этой технологии является даже не скорость, а эстетичность и долгий срок службы коронок и виниров.

Экспресс-метод дает возможность выбрать идеальную расцветку и степень прозрачности реставрации, чего трудно достичь при  выполнении этой работы зубным  техником по слепку.

3.Должен ли пациент после такой реставрации соблюдать особые правила ухода за зубами?

Уход за зубами после керамических реставрации ничем не отличается от стандартного ухода за здоровыми зубами, да и зубы ничем не отличаются от своих. Желательно пользоваться зубной нитью, качественной щёткой и ирригатором. Отличие в том, что на фарфоре не может быть кариеса.

4. Есть ли пациенты, которым такая реставрация противопоказана?

Противопоказаний не существует, поскольку в отличии от металлов, пластмасс и композитов, аллергии на фарфор нет. Он прочен, эстетичен и стирается примерно с такой же скоростью как другие зубы. 
 

Автор: Светлана Литвинова
Опубликовано: 18 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "РЕСТАВРАЦИЯ В СТИЛЕ ЭКСПРЕСС"

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