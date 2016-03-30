10 признаков нездоровой щитовидной железы

У вас очень строгий начальник и проблемы в личной жизни… депрессия и повышенная тревожность – нормально для современного человека? Но, может быть, просто пора сходить на прием к эндокринологу?

Десять признаков того, что щитовидная железа работает неправильно – проверьте себя.

1.В семье у кого-то уже были проблемы с «щитовидкой»

Если кто-то из близких родственников – родители, бабушки и дедушки, братья и сестры – уже страдают заболеваниями щитовидной железы, риск многократно повышается. Также вероятность развития этих болезней увеличивает семейная история аутоиммунных заболеваний – ревматоидного артрита или рассеянного склероза.

2.У вас постоянно болят мышцы даже без серьезной физической нагрузки

Дисфункция щитовидной железы может приводить к неприятным ощущениям в мышцах. Например, при гипотиреозе – недостатке гормонов щитовидной железы – нередко проявляются мышечные и суставные боли, судороги в мышцах, ощущение напряженности, отека. Часто признаками гипотиреоза может стать постоянное проявление кистевого туннельного синдрома – боль, покалывание и онемение в пальцах, запястье и предплечье.

Если щитовидная железа производит слишком много гормонов (это состояние называется гипертиреоз), может снизиться мышечный тонус, появиться постоянная усталость и проблемы при таких простых действиях, как подъем по лестнице, захват предметов рукой, подъем конечностей, и даже затрудненное глотание.

3.Вам дискомфортно носить одежду с высоким воротом

Чувство, будто шея опухла и стала толще, неприятные ощущения при ношении водолазки или завязывании галстука, затруднение глотания, постоянная боль в горле или изменение голоса могут признаками заболевания щитовидной железы. Обычно такие неприятные ощущения сопровождают ее увеличение.

4.Волосы стали тоньше, а кожа – суше

Волосы и кожа особенно уязвимы при нарушении работы щитовидной железы. Например, при гипотиреозе волосы становятся ломкими, грубыми и сухими. Еще один признак недостатка гормонов «щитовидки» – постоянная сухость кожи, ее утолщение и шелушение. Как правило, эта проблема не решается сменой питательного крема или визитом к косметологу.

Уникальный признак недостаточной работы щитовидной железы – выпадение волос в районе внешнего края брови.

Истончение и выпадение волос может наблюдаться и при гипертиреозе. При этой дисфункции кожа также становится очень тонкой и чувствительной.

5.Пищеварение постоянно не в порядке

Вполне здоровое питание, регулярные физические нагрузки, но при этом постоянно запор или понос, которые не поддаются обычному лечению?

Тяжелые и длительные запоры, которые невозможно вылечить ни диетой, ни специальными средствами, нередко могут быть симптомом гипотиреоза.

Диарея, учащенный мягкий или жидкий стул и синдром раздраженного кишечника, продолжающиеся длительное время без видимой причины, часто связывают с гипертиреозом.

6.Менструальный цикл у женщин протекает неправильно

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Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности, объемов кровотечения и его частоты могут быть последствиями нарушения работы щитовидной железы.

Тяжелые, более частые и болезненные месячные чаще всего наблюдаются при развитии гипотиреоза. Женщины с гипертиреозом обычно замечают, что менструации приходят реже и становятся короче – вплоть до полного их прекращения.

7.Уровень холестерина не снижается ни диетами, ни лекарствами

Высокий уровень холестерина – довольно типичная проблема даже для совсем молодых людей. Неправильное питание, лишний вес, малоподвижный образ жизни… Но обычно эта проблема легко решается при помощи здорового питания и физической нагрузки. Или, в особо серьезных случаях – с помощью специальных препаратов. Если эти меры оказываются бесполезными, причиной повышения уровня холестерина в крови может быть гипотиреоз.

А если уровень холестерина в крови внезапно становится необычно низким, речь может идти о не диагностированном гипертиреозе.

8.Настроение постоянно меняется, появились беспричинные страхи

Депрессивные симптомы и повышенная тревожность, в том числе внезапные проявления паники, могут быть признаками заболевания щитовидной железы. При этом развитие гипотиреоза обычно сопровождается снижением настроения, работоспособности и депрессией, а гипертиреоза – повышением тревожности и паническими атаками.

При дисфункции щитовидной железы назначенные врачом антидепрессанты могут оказаться неэффективными.

Характерный признак гипертиреоза – необычная сыпь на коже голеней. Это называется тиреоидная дермопатия.

9.Никак не удается похудеть или набрать вес

Низкокалорийная диета, регулярные занятия спортом, а вес стоит на месте или даже увеличивается? Подобные проблемы могут быть признаком гипотиреоза. При гипертиреозе масса тела, наоборот, может снижаться даже при усиленном питании.

10.Нет сил и постоянно хочется спать

Ощущение хронической усталости, сонливость, чувство разбитости даже после 8–10 часов сна могут быть признаками гипотиреоза. При гипертиреозе, как правило, развиваются проблемы с засыпанием и ночная бессонница, что тоже приводит к сонливости и снижению работоспособности в течение дня.

Большинство симптомов заболеваний щитовидной железы похожи на признаки других болезней. Но если вы заметили у себя несколько описанных выше симптомов, постарайтесь не откладывать визит к врачу. Ведь не диагностированные проблемы щитовидной железы могут резко увеличить риск ожирения, болезней сердца, депрессии, сексуальной дисфункции и других опасных состояний.